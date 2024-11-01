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國銀中國曝險跌破9千億 首被澳洲超車

2024/11/01 05:30

本國銀行前五大海外曝險國家本國銀行前五大海外曝險國家

Q3僅剩8855億元 澳洲突破兆元躍居第2大

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會公布最新本國銀行對海外各國曝險狀況。截至今年第三季底止，國銀對中國曝險金額僅剩八八五五億元，創下統計以來新低；而「新南向國家」的澳洲是黑馬竄起，首度曝險突破兆元大關，並正式取代中國，成為我國銀第二大海外曝險國。

對美澳日續擴增 中港一路減

根據統計，今年第三季底國銀前十大海外曝險國家或地區，依序為美國、澳洲、中國、日本、香港、南韓、新加坡、法國、英國及開曼群島。若以今年第三季底的前五大曝險國家來看，相較去年第四季底，包括美國、澳洲與日本都持續擴大，中國與香港則是一路減少。

美國總統大選倒數，引發外界關注對美曝險部分，對台灣金融市場的可能影響；最新統計顯示，對美國曝險金額達三兆六七五七億元，較去年底的三兆三二三五億元、大增三五二二億元，繼續穩坐國銀第一大海外曝險國家，且美國占我整體海外曝險比重達二成七。

對美曝險逾3.6兆 投資為大宗

金管會官員解釋，國銀對美國曝險的最大宗項目為「投資」，占比達六十七．三％，這與美國原本就是全球重要的投資市場及世界第一大經濟體有關。

對澳洲曝險部分，由去年底的九一六八億元增加至一兆○六四五億元，增額達一四七七億元，一舉超車中國躍居我國銀海外曝險第二大國；根據金管會資料，國銀共有台銀等十家業者插旗設點澳洲，但目前分支機構在當地僅十五個，在各國據點數量中僅排名第九位。

至於對中國的曝險金額從去年底的九六一○億元銳減至八八五五億元，減少金額達七五五億元；這也是國銀對中國曝險連續第十四季下滑，可說是跌跌不休，也使得對中國曝險占淨值比首度跌破二十％，也創下統計以來新低。

另國銀對日本曝險金額從七八八八億元增加至七九八八億元，曝險金額排名第四大，僅次美澳中等三國；與其他國家最大不同的是，對日本最主要的曝險項目是「同業拆存」（三五九七億元），其次是「投資」（二九八六億元）；而國銀對香港曝險從七八二二億元減至七六一八億元，排名仍維持第五大。

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