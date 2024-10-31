台壽高齡友善調查 近4成70+樂當兒女鄰居

台壽發布二○二四「高齡友善調查」，民眾最期待未來AI機器人具備「輔助醫療照顧」功能、扮演「居家服務」神隊友。（台灣人壽提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕AI未來「家」在一起！中信金控子公司台灣人壽長期關注高齡友善議題，攜手遠見雜誌共同發布「高齡友善調查」，結果顯示近四成的七十歲以上長者，最期望的生活型態是健康獨居或與家人咫尺相鄰，各自保有空間又能互相照應，顯示傳統三代同堂的家庭觀逐漸改變；因應高齡獨居時代趨勢，民眾最期待未來AI機器人具備「輔助醫療照顧」功能、扮演「居家服務」神隊友。

二○二四「高齡友善調查」從居住型態、生活風險及智慧科技層面，鎖定全台四十歲以上壯世代及高齡族群電話訪問，發現國人家庭態様近八成（七十六．二％）屬小家庭；其中七十歲以上長者將近兩成（十七．八％）獨居，獨居率居各年齡層之冠；近四成（三十六．二％）的長輩偏好一個人住或是與家人比鄰而居，和子女同住不再是老後生活最優先選項，「一碗湯的距離」兼顧親情和隱私。

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調查發現，七十歲以上長者使用智慧手機普及率達五成以上（五十六．二％），但會運用APP或智慧系統者僅剩兩成（二十二．七％），科技應用力低落，是AI進入高齡智慧生活的最大門檻。另顯示民眾對多功能機器人寄予厚望，近八成（七十八．九％）四十至五十歲民眾許願AI機器人具有「輔助醫療照顧」功能；五十一歲以上橘世代期望AI機器人成為「居家服務」好幫手，具備AI生活管家角色。

單人戶或老老同住漸成趨勢，四十歲（五十九．五％）至六十歲（四十九．六％）族群，多數期待線上整合平台優先解決生活健康困擾，六十一歲以上（四十．一％）和七十以上的（十七．九％）高齡族群，希望有一站式快速購足健康、安養、醫療、育樂等服務。

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