結匯金額翻倍 每人每年限1千萬美元 打造亞洲資產管理中心 公司調至1億美元

中央銀行昨宣布調高國人每年累積結匯金額，11月1日起實施。（彭博檔案照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕配合打造台灣成為亞洲資產管理中心，中央銀行昨宣布調高國人每年累積結匯金額，團體、個人由五百萬美元提高至一千萬美元，公司、行號由五千萬美元提高至一億美元，十一月一日起實施。央行上次調整個人、公司結匯額度分別是在一九九二年及一九九七年。

金額放寬 央行：明天起實施

央行外匯局長蔡烱民表示，雖有每年結匯金額的規定，但超過仍可向央行申請，資金進出相當自由；且貿易貨款及透過國內金融機構投資國外有價證券，皆無結匯金額限制，「留學、觀光、申購債券型ETF等不計入額度」，因此國人實際使用結匯額度有限。根據統計，二○二三年累積結匯金額，個人平均每人匯入九．六萬美元、匯出十三．三萬美元，公司平均每家匯入一○一．六萬美元、匯出一○九．八萬美元，占累積結匯額度都不到五％。

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觀光、申購債券型ETF 不計入

蔡烱民表示，國人使用累積結匯額度雖相當低，但為了穩定匯率及維持市場秩序，仍須保有此機制；考量我國經貿及金融情勢，國人財富攀升且投資需求增加，並配合打造台灣成為亞洲資產管理中心，加上外匯存底大增，因應外匯市場波動的韌性提高，決定放寬結匯額度，未來將滾動檢討資金進出相關規範。

央行指出，二○二三年我國人均GDP為三萬二三一九美元，較二○一一年增加約五十五％；二○二三年底國人對外證券投資一．三九兆美元，較二○一一年成長三四八％，顯示國人財富與投資需求攀升。另，二○二三年底我國外匯存底達五七○六億美元，較二○一一年成長四十八％，因應外匯市場波動的韌性大幅提高。

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