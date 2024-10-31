勞部缺工調查 技術員最缺、非體力工

勞動部長何佩珊昨赴立法院備詢。（記者塗建榮攝）

半年確實職缺數6.6萬人

中階技術職類占4萬人

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部首度發布「全時職位缺工概況」，發現過去六個月「確實找不到人的職缺數」，全國共有六萬六○○○個。勞動部長何佩珊昨赴立法院備詢時表示，面對各行業缺工，勞動部希望可建立自己的缺工統計調查，更為精準掌握缺工樣態；透過此調查，發現企業最欠缺的並非基層體力工、而是第二層的技術人員。

何佩珊解釋，包括行政院主計總處及過往的人力需求統計，都是詢問企業「當下的人力需求」，但可能隔天就找到人；勞動部為更精準掌握缺工狀況，以「過去六個月空缺找不到人的職位」來抽樣，電訪四千家廠商，藉此獲得更精確、更有意義的結論。

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調查顯示，過去六個月「確實找不到人的職缺數」共六萬六○○○個，其中工業部門約三萬一○○○個（四十六．二％），服務業部門約三萬六○○○個（五十三．八％）。

分析各行業，製造業兩萬一○○○個（占三十一．九％）較多，批發及零售業九○○○個（十三．六％）次之，營建工程業七三○○個（十一％）再次之；住宿及餐飲業六三○○個（九．四％）、醫療保健及社會工作服務業六○○○個（九．一％）。

何佩珊強調，此次調查最大意義在於發現企業最缺的並非「基層體力工」，而是中階技術層次的「中階技術職類」，高達四萬個（五十九．七％），其中包括技藝機械設備操作及組裝人員兩萬三○○○個、服務及銷售工作人員一萬一○○○個與事務支援人員五千個；「較高階技術層次」兩萬二○○○個（三十二．七％）次之，最低技術層次的基層技術工及勞力工五千個（七．七％）再次之。

旅宿業缺工 問題是薪資

立委王育敏質疑，勞動部編列十億元預算，推出「疫後改善缺工擴大就業方案」，協助旅宿業者解決缺工問題，但至今達成率僅六％；何佩珊直言，勞動部提供的誘因足夠，但旅宿觀光業者希望給更低的薪資，就是「不想開那個價錢請人」，因為「移工更便宜」，但旅宿業的勞動力大宗為中高齡及婦女，人數達一萬四○○○人，開放移工將衝擊這批人就業，「這就是目前的困境」。

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