法說會速報 》聯電Q3 EPS1.16元 Q4毛利率下滑

聯電第三季EPS1.16元，創近四季新高。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠聯電（2303）昨召開法說會並公布第三季財報，毛利率33.8%，較預期35%為低，季減1.4個百分點，稅後淨利為144.7億元、季增5%，每股稅後盈餘（EPS）為1.16元，創近四季新高；累計前三季稅後淨利387.14億元、年減19%，EPS為3.12元，較去年同期的3.87元減少。

聯電共同總經理王石表示，第三季業績符合預期，主要受惠於22/28奈米製程的強勁需求，晶圓出貨量超乎預期。外資昨續大賣聯電3.18萬張，為連12賣。

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展望第四季，王石指出，聯電看到各終端市場的需求逐漸穩定，且庫存水位呈現明顯下降趨勢，預估出貨量與上季持平，平均銷售價格（ASP）以美元計也較上季持平，但受匯率影響，以新台幣計算則下滑，毛利率估約近30%，產能利用率約為66%至69%，較上季71%下滑；今年全年資本支出從33億美元調降至30億美元。

瑞昱Q3 EPS8.53元 Q4進入淡季

〔記者洪友芳／新竹報導〕網通晶片廠瑞昱（2379）昨舉行法說會並公布第三季財報，毛利率51.4%，創近10季新高，稅後淨利43.75億元，季減0.3%、年增70.1%，每股稅後盈餘（EPS）為8.53元，為歷年同期次高；累計前三季稅後盈餘118.91億元，賺超過兩個股本，EPS為23.18元，已超越去年全年的17.85元。

展望第四季，瑞昱表示，如同往年進入傳統淡季，因客戶對庫存謹慎管理，預期拉貨動能將受限。各產品線中看好乙太網路晶片可望持續成長，動能延續到明年；交換器受惠資料中心與網通需求轉強，預估下半年需求比上半年好；WiFi晶片搭載聯網裝置增多，也將帶來成長機會。

穩懋Q3 EPS僅0.54元 Q4營運再下滑

〔記者張慧雯／台北報導〕受中國智慧型手機市場需求轉冷影響，砷化鎵廠穩懋（3105）第三季財報衰退超乎預期，營收43.48億元、季減12%，毛利率為21.6%，稅後淨利2.28億元、每股稅後盈餘（EPS）降至0.54元；穩懋坦承今年旺季已過，預計第四季營收與毛利率還會較第三季下滑。

針對第四季展望，穩懋總管理處總經理陳舜平預估營收季減恐達14-16%、毛利率會降至20%以下，但他認為，比較好的消息是wifi 7滲透率提高，且公司目前高階的研發產品持續進行中，同時，今年加強低軌衛星通訊、基地台方面的應用，以高頻、高電壓產品為主，而AI應用需求增加，也帶動光通訊應用產品成長。

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