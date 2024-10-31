財經青紅燈》 少子化海嘯第一排

若從少子化加速來看，教育體系絕對是海嘯第一排。 （資料照）

根據最新統計，今年前9月我國出生數僅9萬7733人、年減1.93%，幾已提前確定無龍年效應，出生數將改寫新低；而113學年全台估有18所小學停辦，也創下史上最多紀錄；另根據國發會最新人口推估，未來12年，6歲、18歲生源將減少近27%。AI發展、淨零趨勢等，都將改變未來就業市場供需，但若單從少子化加速來看，教育體系絕對是海嘯第一排。

少子化對教育體系衝擊早就開始了，只是未來更加劇。根據教育部統計，從103學年到112學年，國小從2644所減至2624所、少了20所，雖然班級數還挺在約5萬3288班，與103學年的53541班相差不大，但生源減少趨勢難逆，看似達成教改團體喊了幾十年來的「小班小校」目標，但是否實現國教精緻化，就是另外一回事了。

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10年來國小減少20所，但從減幅來看，最多的是大專院校，從159所掉到145所、減幅近1成，生源從134餘萬減至109餘萬、少掉25萬；值得注意的是，學士少掉了23萬多，碩士卻奔上17.7萬的史上最高，是否產生「學歷通膨」的教育資源浪費、甚至洗學歷等弊端，值得主管機關關注。

國發會最新人口推估也顯示，與2012至2023學年度相較，2024至2035學年度各級學校生源將減少1至3成，以6歲（進入國小）及18歲（進入大學）人口減幅最多；隨著生源減少加速，各級學校退場壓力增加，也將影響教師的未來出路。

除了少子化、台灣也面臨高齡化困境。根據衛福部統計，近10年來長期照護機構不增反減，從56家減至僅40家，養護型機構維持千家左右，當 高齡照護需求越來越大、各級學校減班整併難以避免，是該要考慮教育資源是否得適度移轉到高齡照護了。（高嘉和）

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