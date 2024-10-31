盤勢分析》投資氣氛趨保守 短線型態轉弱

美國總統大選進入倒數階段，加上美股超級財報週起跑，不確定性因素陸續湧現，導致台股投資氣氛轉趨保守。（資料照）

受美股上漲影響，台股昨（30）日一度大漲近190點，收復23000點大關，孰料午盤後賣壓湧現，終場下跌106.16點，以22820.43點作收，成交量約3395億元。

法人分析，美國總統大選進入倒數階段，歷史經驗顯示選前兩週跌多漲少、震盪機率較高，加上美股超級財報週起跑，不確定性因素陸續湧現，導致投資氣氛轉趨保守。

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觀察三大法人動向，昨日外資賣超28.25億元、投信買超32.40億元、自營商賣超39.06億元，三大法人合計賣超34.91 億元。外資台期指淨空單昨減少2099口，累計外資台指期淨空單為38775口。

聯邦投信資產管理部經理人解豐銘表示，預期第四季在美國大選不確定性淡化、基本面上再搭配AI新產品出貨、半導體先進製程需求持續，加權指數仍有機會挑戰前高。

元大投顧指出，觀察大盤架構自9月4日反彈後一路攻高至23700點，但技術面卻強中透弱，再加上近期下跌家數居多與盤勢背道而馳，多方氣勢未能隨著台積電（2330）法說會利多有效擴散，短線型態轉弱，操作上應適時汰弱留強，靜待各項變數逐一淡化。（記者張慧雯）

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