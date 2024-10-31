搶食AI商機 台達電Q4營收拚新高

台達電董事長鄭平看好第4季業績季增，旗下基礎設施業績大幅成長。（記者方韋傑攝）

光寶科越南擴產 新AI電源Q4出貨

〔記者方韋傑／台北報導〕台系電源供應器廠商持續聚焦AI伺服器電源與散熱系統，台達電（2308）董事長鄭平昨日於法說會提出第四季展望，在AI資料中心需求帶動基礎設施產品出貨下，單季營收可望再創新高；同業光寶科（2301）總經理邱森彬也提到，新液冷產品可望於明年貢獻營收。

鄭平看好第四季旗下基礎設施營收大幅成長，不過，電源及零組件將呈現持平或小幅季減，自動化產品仍需等待景氣回溫，交通類別產品則持穩發展；整體合併毛利率將呈現季減，明年營運目標仍為成長，交通事業業績可望年增10%。

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散熱需求升 台達電看好新液冷

台達電企業投資部副總裁劉亮甫觀察，AI伺服器組成的資料中心用電量相當可觀，以美國市場而言，發展至2030年可能會是目前的2倍，達到400TWh（百萬兆瓦∕時），而在用電量提升的過程中，散熱需求也將隨之提升，因此未來新建的AI資料中心大部分都會使用液對液（Liquid to Liquid）散熱系統，這是台達電接下來2年很大的成長動能。

光寶科總經理邱森彬昨日在法說會指出，公司第四季營收目標將是季對季、年對年雙重成長，用於新一代AI伺服器的33kW電源於第四季陸續出貨，預計明年首季放量；在散熱系統方面，「液對氣（Liquid to Air）」產品第四季交付樣品，液對液產品已完成系統測試，預期2025年啟動出貨。

邱森彬說，光寶將於越南擴充液冷散熱製造能量，同時在北美主要城市部署人力，持續擴大售後服務團隊，提供高效率的客製化服務與全球化供應鏈管理。此外，旗下600w AI伺服器電源已受客戶採用，未來AI相關產品的營收比重將繼續上升。

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