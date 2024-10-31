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新5G晶片比預期熱賣 聯發科上修全年成長

2024/10/31 05:30

聯發科執行長蔡力行表示，最新AI手機晶片天璣9400大受市場歡迎，因此提高今年旗艦產品營收預期。（資料照，中央社）聯發科執行長蔡力行表示，最新AI手機晶片天璣9400大受市場歡迎，因此提高今年旗艦產品營收預期。（資料照，中央社）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計龍頭聯發科（2454）昨召開法說會，釋出上修營運成長好消息，聯發科執行長蔡力行表示，最新AI手機晶片天璣9400大受客戶與市場歡迎，因此提高今年旗艦產品營收預期，從原先預期超過50%的年成長，提升到超過70%的年成長，基於第四季展望，預期今年美元營收成長率將可優於原先mid-teens（14% -16%）的目標，全年毛利率介於目標區間46%至48%之間。

前3季EPS 51.98元 賺贏去年全年

展望第四季，蔡力行指出，預期天璣9400所帶來的強勁營收成長，可望抵銷部分較低的消費性電子季節需求，預期第四季營收以美元對新台幣匯率1比31.7元計算，將介於新台幣1265億元至1345億元之間，季減4%至季增2%，較去年同期減少2%到成長4%。營業毛利率預估為47%±1.5%，季度費用率預估為32%±2%。

近來聯發科強敵高通與Arm（安謀）在專利授權翻臉，訴諸法庭，外界揣測聯發科可能受惠，昨日外資特別詢問聯發科與Arm的合作，蔡力行強調，聯發科與Arm合作關係緊密，從研發端就開始一路合作，未來也將持續合作，Arm和聯發科是雙贏關係。

聯發科第三季營業毛利率48.8%，與第二季持平，較去年同期增加1.4個百分點，營業利益238.64億元，季減4.4%、年增33%，營業利益率18.1%，季減1.5個百分點、年增1.8個百分點，本期淨利為255.9億元，季減1.4%、年增37.8%，本期淨利率為19.4%，季減1個百分點、年增2.5個百分點，單季每股稅後盈餘（EPS）為15.94元，累計前三季EPS為51.98元，賺贏去年全年的48.51元。

上半年配息29元 配發率80%

聯發科已完成為期四年的特別現金股利計劃。過去四年包含經常性及特別現金股利，總計配發3850億元的現金股利予股東，昨日通過上半年每股配發29元現金股利，相當於80%的股息配發率。

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