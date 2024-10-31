Bitget虛擬幣商違法招攬 移送檢調

虛擬資產業者Bitget沒有向金管會申報洗錢防制之法遵聲明，且還可以在市區的公車刊登廣告，遭移送檢調偵辦。（取自網路）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會主委彭金隆昨赴立法院備詢，民眾黨立委黃珊珊質詢指出，一家名為Bitget的虛擬資產業者，竟然沒有向金管會申報洗錢防制之法遵聲明，且還可以在市區的公車刊登廣告，完全無視法令相關規定；金管會證期局局長張振山證實，日前已經收到檢舉函，這的確是非法廣告，已將此案移送檢調偵辦。

金管會昨赴立法院財委會進行業務會報有關虛擬資產管理；彭金隆指出，正研訂虛擬資產管理專法，為平衡市場監理及兼容投資人權益保護，研提虛擬資產管理專法條文草案，並舉行公聽會及法規預告，預計二○二五年六月前，將專法草案報行政院。

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黃珊珊說，目前依法令規定登記申報洗錢防制的虛擬資產業者只有二十六家，大部分民眾仍與未經核准的業者進行交易，估有八成是藉由外商平台，而通過登記核准的二十六家占比僅約二十％；張振山表示，只要沒有依法處理，就會開罰。

黃珊珊質疑，有業者毫無顧忌直接去公車刊登廣告，也沒看到證期局有相關處理，且許多未經聲明的業者並沒有受罰；如今未依法登記的虛擬資產業者都敢大肆宣傳，除了社群網站，還有刊登公車廣告到處跑。

張振山表示，立委點名這家業者Bitget，確實沒有向金管會依法申報，在台灣並非合法虛擬資產業者，依規定不得在台灣進行廣告行為。他說，這就是違法廣告，金管會有收到檢舉函，已將此案移送檢調偵辦。

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