出口優於預期 第3季GDP料上修

出口動能回溫，行政院主計總處將公布第三季GDP可望上修。（中央社資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕行政院主計總處預定今天公布第三季GDP（國內生產毛額）概估統計，主計總處原本預測第三季GDP成長三．二一％，但近期出口動能回溫，第三季出口表現優於預期，加上民間投資動能回升，預料第三季GDP可望上修。

主計總處八月中預測第三季GDP成長三．二一％，今年全年GDP則由三．九四％略下修至三．九％。不過，主計總處預測第三季出口值一二二○．八億美元、年增六．二七％，但財政部公布第三季出口值一二四一．三億美元、年增八．一％，實際出口值較主計總處預測數高出二十．五億美元，可望帶動第三季GDP上修。

請繼續往下閱讀...

內需方面，就業市場穩健、薪資提升，家庭可支配所得增加，批發、零售及餐飲業營業額穩健成長，民間消費成長動能可望維繫。另外，半導體廠商加速擴充先進製程等，加上多家國際大廠相繼宣布加碼投資台灣，有利推升民間投資動能；但央行祭出第七波打炒房，營建投資動能是否受影響，後續尚待觀察。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法