比特幣飆風再起 金管會金檢6家VASP

近期比特幣再度飆漲，金管會預計今年十一、十二月排定對六家業者展開金檢。（路透資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕美國共和黨總統候選人川普的當選機率增加，他力挺虛擬資產的態度，引發近期比特幣再度飆漲；金管會檢查局長童政彰表示，去年已對四家虛擬資產業者進行金檢，當時主要發現四大類型的缺失，預計今年十一、十二月排定對六家業者展開金檢。

虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）登記制，提前於今年十一月三十日起全面實施；金管會主委彭金隆表示，目前取得洗錢防制法令遵循聲明的業者已有二十六家，尚有二、三十家申請中。即將接受金管會金檢的六家虛擬資產業者，其中有三家移轉金額逾百億元，有兩家移轉金額約十億到一百億元，一家十億元以下。

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民進黨立委吳秉叡質詢指出，川普當選機率增加，他對虛擬資產採開放態度，會影響金管會對VASP的修法進程嗎？彭回應說，我國目前對VASP的環境及未來參與者是朝向謹慎態度來處理，虛擬資產專法草案預計二○二五年六月底前提報行政院。

彭金隆表示，對虛擬資產業者而言，關鍵是必須要進行分類，包括大小規模、承作業務等，有些是交易平台、有些是交換商或保管商，交易屬性不同，未來會在專法中，針對不同屬性訂定不同規格。

金管會正研擬「虛擬資產管理專法」。彭金隆說，已委外研究團隊進行研究，公聽會在明年初開始，展開一系列的實體公聽會，現在已與相關團體預先討論，監理重點包括業者許可條件、消費者保護、資本額要求、資產保管、市場交易行為規範及業務發展等。

金管會今年也會對VASP加大查核範圍。童政彰強調，去年曾金檢四家業者，有發現四大類型缺失，包括沒有落實KYC程序、交易監控不足、留存交易紀錄不夠完備及未落實個資保護等。

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