川普當選衝擊台股？ 彭金隆︰已有準備

多位立委關切，若川普當選總統是否會衝擊台股？（中央社資料照）

平常按時間演練 強調市場非理性將做出必要措施

〔記者王孟倫、廖家寧／台北報導〕美國大選倒數，金管會主委彭金隆昨赴立法院備詢，多位立委關切，若川普當選總統是否會衝擊台股？彭金隆強調，「相關劇本」的預演早都準備好了，平常也一直按時間進行演練，而不是等狀況發生才做準備，「只要市場發生非理性，金管會將做出必要措施」。經濟部長郭智輝也說，美國大選結果牽涉到很多國安問題，國安系統應都有準備，經濟部也有沙盤推演當環境改變時如何因應等策略。

國民黨立委賴士葆質詢，川普日前又稱「台灣偷了美國晶片業」，若川普當選，是否會對我晶片業、半導體不利？彭金隆直言，「不可否認川普當選美國總統，將對資本市場產生影響」，但他並非股市分析師、無法臆測，台股最終還是會回到基本面。

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彭金隆表示，過去面對市場非理性波動，金管會都有因應措施及相關步驟，若有些消息面不正確或出現非理性波動，金管會有政策工具、也有很多經驗及方法應對；金管會已經針對此事開過幾次會，也有與證交所討論因應，會做好萬全準備。

國民黨立委李彥秀質疑，美國居我金控集團對外曝險首位，對大選可能結果，金管會有相關因應措施嗎？彭金隆強調，金控海外投資或授信，一直都在金管會的監控及掌握當中。

根據銀行局最新數據，金控今年第三季對美曝險為九．六七兆元，反而較第二季減少，雖然對美曝險沒有續創新高，但仍是我國金控海外最大的曝險國家。

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