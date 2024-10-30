媒體議價法三黨皆支持 拚本會期通過

Google、Meta與新聞媒體的不公平競爭延燒多年，朝野三黨共提五版本的媒體議價法草案，力拚本會期三讀通過。（資料照，記者田裕華攝）

〔記者徐子苓／台北報導〕Google、Meta與新聞媒體的不公平競爭已延燒多年，各政黨近年皆提出法案解決，但無疾而終。民眾黨團昨舉辦「催生媒體議價法」公聽會，強調已將相關草案列為優先法案，並獲部分藍、綠立委支持，力拚這個會期三讀通過。

立委林國成指出，台灣數位廣告市場一年約數百億台幣，這些國際數位平台可免費使用媒體的新聞內容，藉此獲得巨大廣告利益，卻未合理分配給產製新聞的媒體，嚴重損害台灣媒體業的生存空間。

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立委張啟楷則呼籲「新聞有價」，要落實智慧財產權，不應讓媒體記者做白工；民眾黨已提出「新聞媒體與數位科技平台公平發展法」草案，且列為優先法案，藍綠兩黨也都有立委支持，三黨共提出五個版本的草案，呼籲媒體界團結、盡快找到最大公約數，讓法案盡速通過。

為解決數位平台與新聞業的不公平競爭，各界曾提過「議價模式」、「著作鄰接權模式」、「基金模式」，而昨日公聽會中，多數學者建議以議價模式為主，也有學者認為可以議價、基金雙軌並進。

報業公會：議價、基金撥補可並進

台北市報業商業同業公會代表何勁松憂心，Google、Apple近期推出AI服務，可以爬梳新聞內容呈現在搜尋結果頁面，也就是民眾不用點進新聞就可看到內容，侵蝕媒體廣告收益，因此媒體議價法刻不容緩。不過，他也強調，除議價法外，並不反對基金撥補的方式，但平台和政府對基金的捐贈應該要有強制性，且金額必須有明確標準。

張啟楷總結，公聽會的共識是「先議價、再基金」，而議價則包含自願討論、法律程序、協商等三步驟。至於主管機關，他認為應由數位發展部主管，呼籲數發部應拿出像打擊詐騙時直接請業者「喝咖啡」的魄力來處理。

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