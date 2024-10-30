晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

媒體議價法三黨皆支持 拚本會期通過

2024/10/30 05:30

Google、Meta與新聞媒體的不公平競爭延燒多年，朝野三黨共提五版本的媒體議價法草案，力拚本會期三讀通過。（資料照，記者田裕華攝）Google、Meta與新聞媒體的不公平競爭延燒多年，朝野三黨共提五版本的媒體議價法草案，力拚本會期三讀通過。（資料照，記者田裕華攝）

〔記者徐子苓／台北報導〕Google、Meta與新聞媒體的不公平競爭已延燒多年，各政黨近年皆提出法案解決，但無疾而終。民眾黨團昨舉辦「催生媒體議價法」公聽會，強調已將相關草案列為優先法案，並獲部分藍、綠立委支持，力拚這個會期三讀通過。

立委林國成指出，台灣數位廣告市場一年約數百億台幣，這些國際數位平台可免費使用媒體的新聞內容，藉此獲得巨大廣告利益，卻未合理分配給產製新聞的媒體，嚴重損害台灣媒體業的生存空間。

立委張啟楷則呼籲「新聞有價」，要落實智慧財產權，不應讓媒體記者做白工；民眾黨已提出「新聞媒體與數位科技平台公平發展法」草案，且列為優先法案，藍綠兩黨也都有立委支持，三黨共提出五個版本的草案，呼籲媒體界團結、盡快找到最大公約數，讓法案盡速通過。

為解決數位平台與新聞業的不公平競爭，各界曾提過「議價模式」、「著作鄰接權模式」、「基金模式」，而昨日公聽會中，多數學者建議以議價模式為主，也有學者認為可以議價、基金雙軌並進。

報業公會：議價、基金撥補可並進

台北市報業商業同業公會代表何勁松憂心，Google、Apple近期推出AI服務，可以爬梳新聞內容呈現在搜尋結果頁面，也就是民眾不用點進新聞就可看到內容，侵蝕媒體廣告收益，因此媒體議價法刻不容緩。不過，他也強調，除議價法外，並不反對基金撥補的方式，但平台和政府對基金的捐贈應該要有強制性，且金額必須有明確標準。

張啟楷總結，公聽會的共識是「先議價、再基金」，而議價則包含自願討論、法律程序、協商等三步驟。至於主管機關，他認為應由數位發展部主管，呼籲數發部應拿出像打擊詐騙時直接請業者「喝咖啡」的魄力來處理。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財