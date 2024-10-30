財經青紅燈》台灣從來不偷不搶

（路透檔案照）

距離美國總統大選剩下一週，共和黨候選人川普重提「保護費」論調，繼先前稱「台灣搶走晶片生意」，日前又說「台灣偷走我們的晶片生意」。川普不滿美國晶片產業被超車可以理解，但台灣成為全球半導體產業重鎮，目前全球90%晶片來自台灣，這份成就並非偷來搶來，而是多年來政府與民間共同努力換來的，歐美國家的環境恐難孕育出台積電，台灣從來不偷不搶，半導體產業的成就不應被污名化。

台灣歷經數十年的投入，包括政府及民間持續投入，數十萬半導體從業人員熬夜加班，讓台灣在晶圓代工領域取得領先優勢。眾所周知，半導體產業的發展，不只是資金的投入，還有政策、產業及教育等各方面的支持，台灣高等教育培養出優秀的技術人才，且這些人才願意接受高強度的工作，積極投入研發、生產等，造就了如今舉世聞名的「科技島」。

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疫情期間的全球晶片荒，讓各國意識到台灣在半導體供應鏈的關鍵地位，也意識到半導體產業至關重要，台積電成為「兵家必爭」，歐美日等紛紛祭出補助、減稅等誘因，以爭取台積電前往投資，而台積電也遠赴美、日、德設廠。不過，台積電美國亞利桑那廠一再延宕，當地勞工、工程師無法適應台積電的工作文化，導致美國廠進度延宕且成本高於預期，凸顯台灣晶圓代工成功模式難以在美國複製。

不過，川普似乎不這麼認為，自稱「關稅人」的他，除了要台灣付「保護費」之外，還揚言對所有進口商品課徵關稅。以川普過去的行事作風來看，若他當選，此事有可能成真，屆時不僅全球供應鏈受影響，也將加重通膨壓力，導致金融市場震盪，影響相當重大。因此，一旦川普當選，未來如何與美國政府談判，政府應審慎思考因應。（鄭琪芳）

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