晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

財經青紅燈》台灣從來不偷不搶

2024/10/30 05:30

（路透檔案照）（路透檔案照）

距離美國總統大選剩下一週，共和黨候選人川普重提「保護費」論調，繼先前稱「台灣搶走晶片生意」，日前又說「台灣偷走我們的晶片生意」。川普不滿美國晶片產業被超車可以理解，但台灣成為全球半導體產業重鎮，目前全球90%晶片來自台灣，這份成就並非偷來搶來，而是多年來政府與民間共同努力換來的，歐美國家的環境恐難孕育出台積電，台灣從來不偷不搶，半導體產業的成就不應被污名化。

台灣歷經數十年的投入，包括政府及民間持續投入，數十萬半導體從業人員熬夜加班，讓台灣在晶圓代工領域取得領先優勢。眾所周知，半導體產業的發展，不只是資金的投入，還有政策、產業及教育等各方面的支持，台灣高等教育培養出優秀的技術人才，且這些人才願意接受高強度的工作，積極投入研發、生產等，造就了如今舉世聞名的「科技島」。

疫情期間的全球晶片荒，讓各國意識到台灣在半導體供應鏈的關鍵地位，也意識到半導體產業至關重要，台積電成為「兵家必爭」，歐美日等紛紛祭出補助、減稅等誘因，以爭取台積電前往投資，而台積電也遠赴美、日、德設廠。不過，台積電美國亞利桑那廠一再延宕，當地勞工、工程師無法適應台積電的工作文化，導致美國廠進度延宕且成本高於預期，凸顯台灣晶圓代工成功模式難以在美國複製。

不過，川普似乎不這麼認為，自稱「關稅人」的他，除了要台灣付「保護費」之外，還揚言對所有進口商品課徵關稅。以川普過去的行事作風來看，若他當選，此事有可能成真，屆時不僅全球供應鏈受影響，也將加重通膨壓力，導致金融市場震盪，影響相當重大。因此，一旦川普當選，未來如何與美國政府談判，政府應審慎思考因應。（鄭琪芳）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財