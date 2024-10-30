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法說會速報》智原Q3 EPS1.01元 先進封裝專案量產

2024/10/30 05:30

（示意圖，資料照）（示意圖，資料照）

〔記者卓怡君／台北報導〕ASIC設計服務暨矽智財（IP）廠智原（3035）昨日召開法說會，智原總經理王國雍指出，今年對於智原來說是轉型年，不僅在製程技術上快速延伸至2奈米，更於先進封裝首創垂直分工的商務模式，目前有不少專案在手，明年有望明顯成長，預計再增加10%~20%人力，先進封裝相關專案亦於近期成功進入量產。

智原第3季毛利率為46.4%，歸屬於母公司業主的淨利為2.6億元，每股稅後盈餘為1.01元。展望第4季，智原預估整體營收與上季持平，毛利率較上季微減。

國巨Q3再賺一股本 Q4小幅衰退

〔記者張慧雯／台北報導〕被動元件大廠國巨（2327）昨（29）日舉行法說會並公告第3季財報，第3季再賺一個股本，合計今年前3季每股稅後盈餘（EPS）31.06元；國巨也預期第4季營收、毛利率季減約1~3個百分點，產能利用率則與第3季持平。

國巨公告前3季稅後淨利157.11億元、毛利率34.7%、EPS為31.06元；而第3季稅後淨利56.49億元、季增3.6%，EPS為11.01元。預估第4季營收、營業利益率與第3季相較呈低個位數百分點衰退（約1%~3%）。

致伸Q3 EPS1.7元 全年獲利將創次高

〔記者方韋傑／台北報導〕電腦周邊廠致伸（4915）財務長蕭英怡昨於法說會表示，儘管今年AI PC產品因客戶態度保守，第4季出貨約略持平，但在智慧物聯網（AIoT）需求提升，帶動車隊管理、公共專案擴大貢獻，以及多感合一利基型產品綜效浮現下，全年獲利可望達到歷史次高，明年營收有望雙位數成長。

致伸昨公告第3季財報，稅後淨利7.73億元，季增6.3%、年增4.3%，每股稅後盈餘（EPS）1.7元，前3季EPS為4.58元。

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