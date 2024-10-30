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盤勢分析》美大選前避險賣壓出籠 選後不悲觀

2024/10/30 05:30

（示意圖，資料照）（示意圖，資料照）

美股四大指數週一漲多跌少，但在川普「保護費」持續影響下，台股昨開低走低，除電子權值股疲軟外，中小型股也下挫，加權指數盤中一度重挫近500點，跌破季線，終場在台積電（2330）跌幅縮小下，加權指數下跌271.48點，收在22926.59點，跌破月線，成交量約3516億元。

三大法人昨日合計賣超401.61億元，其中外資賣超291.7億元、投信買超52億元、自營商賣超161.9億元。外資台指期淨空單昨仍增加532口，累計外資台指期淨空單達40874口。

啟發投顧副總容逸燊指出，近兩天美國大選前的避險賣壓已全數出籠，預期週三、四賣壓會開始減弱，選後反而不用太過悲觀，但選前持股若偏高，或是持股今年已漲過一大段，則須特別小心，例如CPO族群以及台積電供應鏈；而低基期股票仍可注意，無論是消費性電子，或低檔整理完畢的傳統產業，因第4季常有集團作帳行情，低檔股票相對往上更有空間。

統一投顧董事長黎方國也看好選後行情，他說，除台積電後市樂觀、美國科技財報優於預期、聯準會（Fed）降息外，根據統計，第4季美股跟台股都是易漲難跌，其中2016年川普當選，台股11月小跌0.5%後，12月起連漲9個月；2020年拜登當選，川普引發國會暴動，但台股11、12月都分別大漲千點，且川普保護費效應會遞減，因此現在正是開始佈局的好時機，「大跌大買、小跌小買、不跌照買」，看好的族群則是輝達概念股、台積電概念股，以及集團作帳的傳產龍頭股。（記者王憶紅）

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