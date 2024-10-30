記憶體廠看營運 兩樣情／力成樂觀以待 旺宏Q4還不好

（示意圖，資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體族群力成（6239）、旺宏（2337）昨召開法說會，但對於未來展望看法分歧，力成預估本季人工智慧（AI）、資料中心等應用需求將續向上，也已布局CoWoS先進封裝技術，挹注明年營運成長動能可期；旺宏董事長吳敏求則指出，第3季營運比預期差一些，第4季也不會好。

力成董事長蔡篤恭表示，力成今年資本支出規劃達150億元，已投資100億元布局高頻寬記憶體（HBM）與先進封裝等相關技術及產能，隨著先進封裝需求供不應求，例如客戶在HBM積極擴產，良率可能僅3分之1，包括先進封裝也如此；加上明年AI PC用到封裝其他技術，看好明年可望出現HBM擴產帶來先進封裝的外溢效應，也布局CoWoS相關AI先進封裝技術，挹注營運成長動能。

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力成前3季EPS7.05元

展望第4季，力成執行長謝永達預期，AI、資料中心等相關應用需求將續向上，預期今年營收仍可成長個位數百分比。

力成第3季營收183.02億元、季減6%，毛利率21.4%，稅後盈餘17億元，每股稅後盈餘2.28元；累計前3季稅後盈餘52.65億元、年成長30.2%，每股稅後盈餘7.05元。蔡篤恭說，本業比去年好很多，若無意外，股利配發將維持去年水準（每股配發7元）。

旺宏已連5季虧損

旺宏昨也公告第3季財報，每股稅後虧損0.16元，連續5季虧損，今年前3季每股稅後虧損0.9元。吳敏求指出，第3季營運比預期差一些，第4季也不會好，目前看明年，需求仍疲軟，整體市況不會大幅成長，旺宏將積極處理存貨，第3季存貨約133.5億元。不過，他預期，明年即使沒有「春燕」，旺宏營運仍會比今年好。

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