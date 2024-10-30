經長：若挺台積 就請支持台電

經濟部長郭智輝（右）昨赴立法備詢前受訪強調，台灣到2030年電力充足，如果大家支持護國神山，也請支持台電。左為行政院長卓榮泰。 （記者劉信德攝）

〔記者林哲遠、林欣漢／台北報導〕美國在台協會（AIT）處長谷立言日前表示，台灣半導體產業赴美設廠，是因為台灣無法滿足半導體綠電、水源的需求。經濟部長郭智輝昨赴立法備詢前受訪強調，台灣到二○三○年電力充足，如果大家支持護國神山，也請支持台電。

郭智輝表示，台灣與美國基本上是互補的，彼此都有相當深入的討論；若按計畫進行，台灣到二○三○年為止電力充足，綠電也一樣，特別是半導體用電比較多。他強調，如果大家都支持台電建廠、綠電發展，就是支持半導體產業在台灣有更大的發展。

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針對台達電創辦人鄭崇華說「台灣非用核電不可」，否則影響AI發展；郭智輝表示，尊重相關發言，但是應該不會（影響），政府都有計畫，對AI產業來台投資是政府努力的方向，AI用電量比較多，所以現在極盡所能，都把命題考慮進來。

至於未來是否考慮重啟核能？郭回應，行政院長卓榮泰先前有表示，政府不排除任何先進科技，且高度關注相關研究。核電的延役或再啟，現有「核子反應器設施管制法」規定，經濟部要按照法令執行，但政府會保留核電廠員工來關注未來科技發展。

另，國民黨立委牛煦庭質詢指出，台電去年因原物料大漲，大虧兩千四百餘億元，即使現在國際原物料價格趨於平緩，台電的購電支出卻大幅膨脹至三千五百餘億元，負擔依然沉重，要求政府應以四年為期，做台電財務規劃。

郭智輝答詢說，支出大幅上漲的主因是補貼綠電政策，購電成本中大部分是綠電，將思考如何讓綠電成本繼續下降；卓揆也說，綠電的初期成本當然很高，希望成熟開發後，電價能趨於穩定，其他是關於成本的支出，經濟部一直要求台電能夠在嚴謹的管控下，兩年內讓台電財務狀況好轉。

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