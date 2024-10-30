新電廠+多元綠能 卓揆：2030供電無虞

行政院長卓榮泰（左）昨表示，2030年前，新蓋的燃氣電廠及多元綠能發展，仍足夠台灣面臨半導體、AI的高使用電量。右為經濟部長郭智輝。（記者劉信德攝）

經合理、詳細計算 足夠支應半導體、AI的高使用電量

〔記者謝君臨、林欣漢／台北報導〕針對政府未來能源配比如何分配，行政院長卓榮泰昨表示，核三廠二號機明年五月十七日須依法除役，屆時台電系統的發電結構占比，推估為燃煤二十九．六％、燃氣五十二％、再生能源十六．三％；政府目前最大的努力方向仍在發展多元綠能，經合理、詳細計算，二○三○年前，新蓋的燃氣電廠及多元綠能發展，仍足夠台灣面臨半導體、AI的高使用電量。

立法院院會昨邀請卓榮泰率相關部會首長就「能源配比及電價政策」進行專案報告並備質詢。有關核能議題，卓榮泰強調須滿足核安、核廢處理及社會共識三項前提，則可進入討論階段。民進黨立委邱志偉質詢指出，這三項前提都是高門檻，若都要滿足，發展核電的門檻變得非常高。

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對此，卓榮泰表示，新核能技術還不知道會發展到何種程度，二○三○年可能會是非常關鍵的一年，現在正努力觀察中。

邱志偉續指出，台電虧損嚴重，政府今、明年各編列一千億元撥補，但遭國民黨反對，若立院沒通過這兩千億元，會有什麼影響？卓說，若撥補不能落實，台電的財務狀況又持續擴大，將來要如何調整，電價審議委員會會就此考量；現在只有努力，希望相關預算和追加預算都能通過。

針對核電延役問題，卓揆強調，依據「核子反應器設施管制法」，須在五年前提出延役相關措施，核三廠一號機依法已停役，明年五月二號機也必須停下，現在無法突破法律規定去做違法使用。

他說，最近核三廠二號機大修期間，風力、光電都發揮相當大的功能，其餘在水力、地熱等方面，政府也極力開發，希望用多元綠能滿足各界的需要。

承諾全球夥伴、供應鏈

台灣用水、用電沒問題

對於美國在台協會（AIT）處長谷立言日前表示，台灣綠電無法滿足未來半導體需求，產業赴美是因台灣缺乏足夠綠電和水源。卓榮泰表示，政府一直對台灣民生和產業用電提出安全無虞的保障和努力，對全球夥伴國家和民主供應鏈也做這樣的承諾，確保民生和產業上的用電、用水都不會產生大問題。

卓揆強調，政府推動再生能源有兩大重點，一是增加設置量能，另一是嚴格杜絕不法。在打擊綠能犯罪部分，檢察機關自二○二一年一月到今年九月底，已偵辦一三六案，羈押三十三人，起訴九十一人，並查扣不法犯罪所得；他強調，綠能掃黑是過去到現在持續的工作重點。

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