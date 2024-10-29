晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

9月景氣回黃紅燈 仍維持成長

2024/10/29 05:30

記者吳欣恬記者吳欣恬

國發會︰領先及同時指標持續上升

〔記者吳欣恬／台北報導〕九月景氣對策信號綜合判斷分數一舉減少五分，來到三十四分，為近六個月新低，燈號也從上月代表景氣熱絡的紅燈回到代表景氣轉向的黃紅燈。國發會表示，領先及同時指標仍為上升，顯示國內景氣維持成長態勢。

景氣對策信號綜合判斷分數的九項構成項目中，海關出口值、批發、零售及餐飲業營業額均由紅燈轉呈綠燈，分數各減少兩分；製造業營業氣候測驗點則由綠燈轉呈黃藍燈，分數減少一分；其餘六項燈號維持不變。

國發會經濟發展處處長邱秋瑩表示，九月因傳統產業外銷動能平疲，加上高基期因素，使得海關出口值等三項分數下滑。

半導體為主的復甦態勢將延續

邱秋瑩指出，國際需求疲弱，傳產出口表現不佳，加上油價下滑，導致我油品出口也衰退；內需部分，今年中秋節比較早，所以中秋備貨上月就處理完，因節氣移動，加上之前颱風影響廠商生產排程，都影響九月內需表現。

今年六月和八月的景氣燈號一度亮出紅燈，但七月和九月又回到黃紅燈。邱秋瑩說明，這波景氣上揚以半導體、資通訊產業主導，加上台積電看好AI應用，半導體為主的復甦態勢會延續；不過，近幾個月震盪幅度大，顛簸原因在於傳統產業，所以雖然經濟成長態勢延續，但傳產復甦態勢須留意。

邱秋瑩強調，我國景氣還是在復甦軌道上，成長動能延續無庸置疑。除了領先指標和同時指標都續呈上升，近期國內外機構包括IMF、EIU以及中華經濟研究院，對於我國今年經濟成長率預估值都是相對樂觀。

邱秋瑩也提到，十一月美國將進行總統大選，選前風險意識升高，連帶牽動廠商投資布局，傳產接單展望比較保守；不過，隨著AI應用逐漸發酵，科技新品都在上市發展中，半導體科技業還是不錯的。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財