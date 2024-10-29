9月景氣回黃紅燈 仍維持成長

記者吳欣恬

國發會︰領先及同時指標持續上升

〔記者吳欣恬／台北報導〕九月景氣對策信號綜合判斷分數一舉減少五分，來到三十四分，為近六個月新低，燈號也從上月代表景氣熱絡的紅燈回到代表景氣轉向的黃紅燈。國發會表示，領先及同時指標仍為上升，顯示國內景氣維持成長態勢。

景氣對策信號綜合判斷分數的九項構成項目中，海關出口值、批發、零售及餐飲業營業額均由紅燈轉呈綠燈，分數各減少兩分；製造業營業氣候測驗點則由綠燈轉呈黃藍燈，分數減少一分；其餘六項燈號維持不變。

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國發會經濟發展處處長邱秋瑩表示，九月因傳統產業外銷動能平疲，加上高基期因素，使得海關出口值等三項分數下滑。

半導體為主的復甦態勢將延續

邱秋瑩指出，國際需求疲弱，傳產出口表現不佳，加上油價下滑，導致我油品出口也衰退；內需部分，今年中秋節比較早，所以中秋備貨上月就處理完，因節氣移動，加上之前颱風影響廠商生產排程，都影響九月內需表現。

今年六月和八月的景氣燈號一度亮出紅燈，但七月和九月又回到黃紅燈。邱秋瑩說明，這波景氣上揚以半導體、資通訊產業主導，加上台積電看好AI應用，半導體為主的復甦態勢會延續；不過，近幾個月震盪幅度大，顛簸原因在於傳統產業，所以雖然經濟成長態勢延續，但傳產復甦態勢須留意。

邱秋瑩強調，我國景氣還是在復甦軌道上，成長動能延續無庸置疑。除了領先指標和同時指標都續呈上升，近期國內外機構包括IMF、EIU以及中華經濟研究院，對於我國今年經濟成長率預估值都是相對樂觀。

邱秋瑩也提到，十一月美國將進行總統大選，選前風險意識升高，連帶牽動廠商投資布局，傳產接單展望比較保守；不過，隨著AI應用逐漸發酵，科技新品都在上市發展中，半導體科技業還是不錯的。

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