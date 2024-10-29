復甦無望 跨國企業縮減中國業務

中國經濟依舊低迷，令各界感覺復甦無望，包括LVMH在內的跨國企業開始削減價格和成本，縮減在中國的業務。（彭博檔案照）

愛馬仕、賓士等改變經營策略

〔編譯盧永山／綜合報導〕儘管北京當局自九月底以來公布多項刺激措施，但最新數據顯示，中國經濟依舊低迷不振，令各界感覺復甦無望，全球各大企業開始削減價格和成本，縮減在中國的業務。

路透報導，包括愛馬仕、萊雅、可口可樂、美國聯合航空、聯合利華、賓士汽車等跨國企業均表示，由於房地產危機持續延燒，加上青年失業率居高不下，中國消費者正在削減支出，因此必須改變其中國經營策略。

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Mersen關廠 雀巢擴大降價求生

法國碳石墨製造商Mersen上週表示，由於無法與當地同業競爭，將關閉一家在中國生產電力輸送產品的工廠；達能和雀巢等食品大廠擴大降價力道或尋求提高網路購物數量；可口可樂執行長昆西（James Quincey）本月廿三日在財報電話會議上表示，中國的營運環境正面臨挑戰，「該國經濟似乎沒有起色」。

中國政府雖承諾提供經濟更多協助，但進一步刺激措施的範圍和時間還不確定。奢侈品行業首當其衝受到中國經濟低迷的影響，因為經濟不確定性給中產階級購物者帶來壓力，甚至中國的富人也不願意消費。LVMH上週公布第三季業績不如市場預期，因中國消費者信心降至疫情以來最低，對時尚產品的需求惡化。義大利奢侈品牌Zegna執行長傑尼亞（Ermenegildo Zegna）表示，中國經濟的艱難時期至少會持續到二○二五年初。

瑞士電梯和手扶梯製造商訊達集團（Schindler）執行長拿坡里（Silvio Napoli）說，到目前為止，中國經濟還沒有復甦跡象，也看不到復甦跡象；拿坡里指出，不認為中國的刺激措施是經濟所需的「火箭筒」，明年初情況才會更加明朗。

美國Rational Dynamic Brands Fund投資組合經理人克拉克（Eric Clark）指出，中國政府顯然了解他們的國家有幾個大問題，但迄今為止，他們修復問題的做法似乎只是「用OK繃貼在嚴重傷口上」。

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