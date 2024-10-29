商總缺工會議 今向勞部吐苦水

商業團體今日將自行舉行全國服務業缺工會議，當面向勞動部長何佩珊陳述服務業面臨的缺工困境。（資料照）

〔記者李靚慧／台北報導〕明年最低工資調幅已定，但各行業缺工問題難解，勞資雙方均向政府提出召開「全國缺工會議」的建言，當勞團仍在等待勞動部向行政院呈報安排時，商業團體將搶先於今日自行舉行全國服務業缺工會議，當面向勞動部長何佩珊陳述服務業面臨的缺工困境。

勞動部官員表示，商總今舉行的全國服務業缺工會議，性質類似「與部長有約」的談話會，何佩珊將當面傾聽服務業、中小企業現階段面臨的難題。

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最低工資審議會於九月敲定明年起最低工資月薪提高至兩萬八五九○元、時薪一九○元。不過，外界質疑持續提高最低工資無助於解決缺工問題，主因政府未全面掌握業界困境；審議會中也有委員對調薪是否真能緩解缺工存疑。

針對服務業找不到員工的難題，商總理事長許舒博多次表示，與其調漲最低薪資，不如先解決缺工問題，也曾向何佩珊提出建言。據了解，商總今日將在會中，由會員代表當面陳述服務業目前的困境。

勞動部官員表示，因缺工涵蓋的產業面向廣泛，各行業的需求不同，自何佩珊上任後，即拜會勞資學界等各個團體，目的在於傾聽各方意見；因缺工牽涉層面廣泛，且行政院經發會目前正積極討論各項問題，全國性的缺工會議何時召開，仍須視行政院安排。

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