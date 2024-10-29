健身雙雄深耕台灣 布局海外

健身雙雄基本資料

〔記者徐子苓／台北報導〕健身雙雄世界健身─KY、柏文走過疫情期間的衰退，這兩年迎來快速復甦，今年更在巴黎奧運帶動的運動風潮和展店效益下，前九月營收雙雙正成長，業者也看好市場恢復到疫情前水準，除持續在台灣拓點外，也啟動海外布局。

複製台經驗 世界健身海外拓點

業界人士指出，健身產業大致分為連鎖健身房、國民運動中心、小型健身房等，粗估健身雙雄市占率就達八成以上，呈大者恆大的格局。目前台灣健身人口滲透率不到五％，相較美國的逾二十％，還有極大的市場成長性，例如世界健身預計明年在台灣將再展店十五間、健身工廠則是八間。

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業界人士分析，連鎖健身房多是走「會員訂閱制」的經營模式，在店租、器材等固定成本下，會員越多就能挹注越多營收；因此對健身雙雄來說，持續拓點、增加會員數即是重要成長方式。

昨宣布取得World Gym品牌全球經營權的世界健身董事長柯約翰透露，目前在澳洲、美國、加拿大、埃及、巴西、墨西哥都有據點，這些市場有一半以上滲透率都不到十％，代表成長空間可觀；其中澳洲市場的人口、所得和台灣類似，成長力道可期。

柯約翰表示，世界健身在台灣經營二十多年來，從未收掉任何一間店，並發展出全方位數位管理，成為World Gym體系裡系統最發達的業者，包含會員管理、客戶管理、APP等，希望用台灣成功開拓出的系統、品牌、制度等，複製到國外市場，並以加盟的方式展店，免去自己蓋廠房的資本。

柏文攜手大魯閣 進軍美國市場

柏文也在八月宣布海外布局計畫，和經營棒壘球打擊中心的大魯閣合作進軍美國，柏文以轉投資三百萬美元方式取得大魯閣美國子公司十五％股權。柏文董事長陳尚義當時表示，布局海外市場一直是公司的目標，透過這次策略合作，將更深入了解美國運動休閒市場，評估是否在美國拓點。

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