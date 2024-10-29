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世界健身買下美國母公司 World Gym變台灣品牌

2024/10/29 05:30

世界健身-KY董事長暨總經理柯約翰宣布，收購美國World Gym International。（記者徐子苓攝）世界健身-KY董事長暨總經理柯約翰宣布，收購美國World Gym International。（記者徐子苓攝）

斥資達2.88億 獲271據點加盟權利金

〔記者徐子苓／台北報導〕健身市場震撼彈！台灣健身房龍頭業者世界健身─KY為加速海外拓點，昨宣布已完成以九百萬美元（約二．八八億台幣）收購美國母公司World Gym International（WGI），獲得World Gym品牌的全球經營權，並享有二七一個國際據點的加盟權利金收入，長期目標是在全球成長到五百家直營店、兩千家加盟店。

世界健身預計這次收購，將立刻帶來收入與淨利潤的提升，WGI特許經營費的年度預估收入約為三五○至四○○萬美元（約一．一至一．三億台幣），而營業利潤率約五十％，因此這筆收購的估值約為收益的七倍。 

世界健身今年初以每股一三二元掛牌，上市首日即跌破承銷價，隨後股價並未有太大起色，讓公司一度啟動庫藏股，但股價仍持續下跌，近幾個月則在九十元上下徘徊。昨收購消息一出，面對外界對於資本市場的聯想，財務長謝如菁強調：「這個交易不是為了估值，而是要讓公司繼續往前進。」

希望全球據點 每年增加30～50家

她指出，世界健身一直想踏出台灣，但過去因並未擁有World Gym這個品牌，海外拓點必須先和品牌擁有者進行曠日廢時的協商，因此決定買下品牌，以加快海外布局速度。

世界健身董事長柯約翰表示，希望可以把在台灣成功的經驗，包含制度、系統等複製到其他市場，目前在全球共有二七一個據點，包含台灣的一三○家直營店；海外部分，澳洲、美國、加拿大的加盟店數是前三大，另在埃及、巴西、墨西哥拓點，接下來目標是全球每年新增三十到五十家據點，其中直營店會以亞洲市場優先。

柯約翰強調，這次斥資收購，完全由公司自有資金提供，無需舉債或籌集新資金；此外，WGI將保留美國團隊，負責美洲、歐洲、中東及非洲的特許經營服務與發展；行政、行銷、IT開發、零售供應、會計及亞太地區的發展，將由台灣統籌管理。

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