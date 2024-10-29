財經青紅燈》統一會賣東西 不會買東西？

統一企業宣布入股PChome網家（8044），取得3成股權、2席董事。（資料照）

國內統一企業（1216）這幾年投資動作頻頻，今年才併購雅虎旗下電商公司，上週又宣布入股PChome網家（8044），取得3成股權、2席董事，引起市場熱議；若再往前看，2022年統一買了台灣家樂福全數股權、2020年砸20億元投資葡萄王生技（1707），這幾年統一花了不少錢在「買東西」。

統一集團擁有全台灣最大的連鎖通路7-Eleven，還賣各式各樣的零售商品，說統一很會「賣東西」，絕對不是言過其實，而且如果回頭看2017年統一把中國上海星巴克50%股權賣給美國星巴克，改換台灣星巴克50%股權，現在分別看美國星巴克跟台灣星巴克財報，會發現統一何止會賣東西，光是這筆交易簡直就是神操作。

請繼續往下閱讀...

上週美國星巴克公告最新財報，營收獲利皆不如預期，最大市場美國本土同店銷售額年減6%，第二大市場中國同店銷售額更暴跌14%，關鍵在於當地競爭激烈以及中國市場消費不振；反觀台灣星巴克去年賺了2個股本，今年上半年EPS也有8.5元，還是台灣最賺錢的咖啡連鎖店。

不過統一這幾年砸錢投資的項目，好像還沒展現成效，統一董事長羅智先今年3月就坦承，統一買下台灣家樂福股權有3年的時間處於停頓狀況；如果從財報來看也是，去年家樂福虧損超過13億元，不過今年上半年已轉虧為盈，只是獲利還不如星巴克；而投資的葡萄王生技，這幾年獲利也持平，並未看到統一對葡萄王有太多幫助。

如今統一又砸錢擴大電商產業布局，這次要挑戰的是三個重量級的對手，分別是momo、蝦皮、酷澎，雖然統一有全台最大的零售連鎖通路，比蝦皮現有通路更多，也不用像momo、酷澎要砸大錢在運送成本上，這是統一進軍電商的最大優勢，只是網家的沉痾不是一天兩天的事，而統一總是要投資市占第二、甚至第四名的公司去挑戰龍頭，這個模式到底能不能成功，將考驗統一主事者的經營能力了！（陳永吉）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法