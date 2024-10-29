晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

財經青紅燈》統一會賣東西 不會買東西？

2024/10/29 05:30

統一企業宣布入股PChome網家（8044），取得3成股權、2席董事。（資料照）統一企業宣布入股PChome網家（8044），取得3成股權、2席董事。（資料照）

國內統一企業（1216）這幾年投資動作頻頻，今年才併購雅虎旗下電商公司，上週又宣布入股PChome網家（8044），取得3成股權、2席董事，引起市場熱議；若再往前看，2022年統一買了台灣家樂福全數股權、2020年砸20億元投資葡萄王生技（1707），這幾年統一花了不少錢在「買東西」。

統一集團擁有全台灣最大的連鎖通路7-Eleven，還賣各式各樣的零售商品，說統一很會「賣東西」，絕對不是言過其實，而且如果回頭看2017年統一把中國上海星巴克50%股權賣給美國星巴克，改換台灣星巴克50%股權，現在分別看美國星巴克跟台灣星巴克財報，會發現統一何止會賣東西，光是這筆交易簡直就是神操作。

上週美國星巴克公告最新財報，營收獲利皆不如預期，最大市場美國本土同店銷售額年減6%，第二大市場中國同店銷售額更暴跌14%，關鍵在於當地競爭激烈以及中國市場消費不振；反觀台灣星巴克去年賺了2個股本，今年上半年EPS也有8.5元，還是台灣最賺錢的咖啡連鎖店。

不過統一這幾年砸錢投資的項目，好像還沒展現成效，統一董事長羅智先今年3月就坦承，統一買下台灣家樂福股權有3年的時間處於停頓狀況；如果從財報來看也是，去年家樂福虧損超過13億元，不過今年上半年已轉虧為盈，只是獲利還不如星巴克；而投資的葡萄王生技，這幾年獲利也持平，並未看到統一對葡萄王有太多幫助。

如今統一又砸錢擴大電商產業布局，這次要挑戰的是三個重量級的對手，分別是momo、蝦皮、酷澎，雖然統一有全台最大的零售連鎖通路，比蝦皮現有通路更多，也不用像momo、酷澎要砸大錢在運送成本上，這是統一進軍電商的最大優勢，只是網家的沉痾不是一天兩天的事，而統一總是要投資市占第二、甚至第四名的公司去挑戰龍頭，這個模式到底能不能成功，將考驗統一主事者的經營能力了！（陳永吉）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財