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熱門股》將辦法說 聯發科股價先暖身

2024/10/29 05:30

IC設計龍頭聯發科推出最新AI（人工智慧）手機旗艦晶片天璣9400系列，獲得多家中國客戶導入，近期股價相對有撐。（資料照）IC設計龍頭聯發科推出最新AI（人工智慧）手機旗艦晶片天璣9400系列，獲得多家中國客戶導入，近期股價相對有撐。（資料照）

IC設計龍頭聯發科（2454）將在30日召開法說會，由於聯發科推出最新AI（人工智慧）手機旗艦晶片天璣9400系列，獲得多家中國客戶導入，近期股價相對有撐，法人指出，法說會觀察重點將聚焦AI相關業務進展，包括AI手機換機潮、ASIC（特殊應用晶片）、Arm架構PC處理器、車用IC等。聯發科股價昨逆勢上漲1.5%，收在1335元，成交量5370張，其中外資買超1341張。

美系外資預估，聯發科第三季有來自中國手機客戶的急單，預估第三季毛利率約47.5%，持平或略低於上一季，第四季營收可能與上季持平或季減5%，第四季尚未明顯出現AI手機換機潮，預估天璣9400系列整體出貨量可達1200~1300萬套，平均單價140~150美元，明年天璣9400系列約占整體營收6%~8%，至於三星手機明年應不會導入天璣9400晶片，中國榮耀手機則在測試中。（記者卓怡君）

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