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盤勢分析》外資空單逾4萬口 避險氣氛濃

2024/10/29 05:30

外資台指期淨空單再增2850口，累積外資台指期淨空單高達4.03萬口。 （資料照）外資台指期淨空單再增2850口，累積外資台指期淨空單高達4.03萬口。 （資料照）

雖然上週五美國科技股表現不俗，但美國總統大選進入最後倒數，市場瀰漫觀望氣氛，台股上檔壓力沉重，內資持續退場，外資期貨空單再加碼，台股昨開高走低，早盤一度大漲逾200點，隨後台積電（2330）、鴻海（2317）翻黑，中小型股更是殺聲隆隆，OTC指數摜破月線，加權指數終場下跌150.38點，收在23198.07點，失守10日線，成交量約3340億元。

三大法人昨合計買超約57億元，其中外資買超80億元、投信賣超2.8億元、自營商賣超19.4億元；外資台指期淨空單再增2850口，累積外資台指期淨空單高達4.03萬口。

台新投顧副總黃文清指出，台股昨開高走低，因川普當選機率升高，使得相關科技類股表現相對弱勢，反而內需類股包括玻璃、陶瓷、塑膠相關族群逆勢上漲，因川普對台灣半導體態度令市場不安與不確定，大盤短線可能呈現區間整理格局。

統一證券分析，以技術線型來看，台股5日線已有向下彎現象，RSI指標走勢趨向平移，加上成交量大幅縮水，盤面氣氛偏向觀望，預估本週指數將在5日線及月線間維持箱型震盪，建議待美國大選後，再觀察後續影響。（記者卓怡君）

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