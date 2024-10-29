高雄P1廠12月1日起展開裝機 台積最快明年Q2試產

台積電位於高雄楠梓園區的建廠工程，如火如荼趕工中，P1廠完工倒數計時，預計11月26日低調邀集設備商舉行進機典禮，接著12月1日起展開裝機。（讀者提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）高雄廠首座2奈米廠（P1）完工倒數計時，半導體供應鏈傳出，台積電預計11月26日低調邀集設備商舉行進機典禮，由資深副總暨共同營運長秦永沛主持，12月1日起展開裝機，高雄楠梓園區將是台積電2奈米製程大本營。

楠梓園區 2奈米製程大本營

台積電位於高雄楠梓園區的建廠工程如火如荼趕工中，P1廠工程進入尾聲，辦公大樓與第二座廠（P2）結構體已成形，第三座廠（P3）本月動土。半導體業界人士指出，台積電第四座廠（P4）、第五座廠（P5）也已啟動環評，未來可望是2奈米世代的A16製程的晶圓廠。

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看好高雄楠梓園區將是台積電下一代先進製程的重鎮，設備大廠包括科林研發、艾司摩爾、東京威力科創等供應商已陸續進駐高雄，顯見高雄楠梓園區周邊的商務辦公大樓將具市場需求。

業界人士也表示，台積電P1廠最快明年第二季試產，規劃今年底進駐高雄廠區約1500人，大部分以家住高雄的員工為主，明年第四季隨著P2廠展開裝機作業，進駐員工數可望上看4500人。日前南科管理局已啟動高雄捷運站接駁車服務，從油廠國小站至台積電高雄廠，每15分鐘一班。

台積電董事長暨總裁魏哲家日前於公司法說會表示，高效能運算（HPC）應用產能客戶雖大多數往小晶片（Chiplet）走，但並不會影響客戶對2奈米採用情況，目前感受客戶對2奈米需求將高於3奈米，這是他做夢也沒有想到的；2奈米世代的A16製程也很有吸引力，公司正積極準備產能，以滿足客戶需求。

業界預期台積電大客戶蘋果將是2奈米的首家客戶，後續還包括英特爾、AMD、輝達、聯發科等，AI需求帶動下，台積電2奈米將會是下一代需求熱絡的製程。2奈米製程投資昂貴，市場傳出每片晶圓售價可能上看3萬美元，比3奈米高出5成。

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