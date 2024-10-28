中國通縮惡化 9月工業利潤暴跌27.1％

中國國家統計局昨公布，九月規模以上工業企業利潤暴跌27.1％。（法新社資料照）

前9月逆轉前8月漲勢

〔編譯魏國金／綜合報導〕中國國家統計局昨公布，九月規模以上工業企業利潤，繼八月年減十七．八％後，九月進一步暴跌二十七．一％，創二○二○年三月以來最大跌幅，當時因疫情爆發，經濟遭遇重挫；今年前九月，規模以上工業企業利潤年減三．五％，中止前八月漲勢，顯示通縮壓力已嚴重削弱中國企業的財務實力。

彭博報導，工業企業利潤是衡量工廠、礦業與公用事業財務狀況的關鍵指標，該指標將影響相關企業未來幾個月的投資決定。中國國家統計局工業司統計師于衛寧表示，九月數據進一步疲軟，原因在於「有效需求不足、工業品價格下降，以及今年八月以來同期基數明顯抬高等」。

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縮減的企業利潤已成為中國經濟面臨挑戰的象徵，自九月底以來，中國為刺激經濟，推出降息等一連串措施。中國全國人大常委會議將於下月四日至八日舉行，屆時投資人將關注是否批准進一步的財政刺激計畫，以重振經濟成長。

上述官方數據公布前，彭博表示，生產者價格日益嚴重的通貨緊縮恐拖累企業獲利。于衛寧指出，九月工業品出廠價格不僅連續二十四個月下跌，且跌勢持續擴大，反映中國內需疲軟，對企業收入與盈利形成較大壓力。工業企業營業收入增速回落，企業成本增速快於營收增速，導致企業毛利下降。

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