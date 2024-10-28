打造台版ETS 環境部將邀企業赴歐取經

環境部長彭啓明表示，預計明年六月組團邀請產業界一起赴歐，學習歐盟排放交易制度，逐步形塑出台灣自己的ETS。（記者陳嘉怡攝）

彭啓明：預計明年六月成行

〔記者陳嘉怡／台北報導〕環境部規劃在四年內啟動總量管制與排放交易（ETS），環境部長彭啓明表示，現行想法是碳費制度上路後，先讓企業習慣排碳有價，再逐步推動國內的總量管制與排放交易；預計明年六月組團邀請產業界一起赴歐，學習歐盟排放交易制度，逐步形塑出台灣自己的ETS。

國際上常用的碳定價工具主要有兩種，一種是總量管制與碳交易，由政府設定溫室氣體的總排放量，若受管制對象的排放量超額，可透過碳交易市場向其他企業購買排放額度，否則會遭受罰款；另一種則是以價制量的碳稅費制度，目前國內採行的碳費制度用途為專款專用。

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彭啓明表示，台灣現已有水泥業等企業參與過歐盟的總量管制與排放交易（EU ETS）；有業者反映希望台灣可以推動排放交易制度，認為比徵收碳費更能促進企業落實減碳。他估計國內約有四、五十家要繳碳費的企業有意願走ETS。

他坦言，國內多數企業對ETS仍很陌生，且台灣目前負碳技術還不夠成熟、碳權的量不夠大，他認為要等到國內開始收碳費、正式進入排碳有價時代，市場慢慢擴大，屆時走入總量管制與排放交易會更順利。他的目標是希望四年內，也就是二○二八年台灣能走向總量管制與排放交易。

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