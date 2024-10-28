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減碳+打折 中鋼拚可樂價碳費

2024/10/28 05:30

中鋼碳費有望適用優惠費率A，若再乘上0.2的高碳洩露風險係數，還可再打兩折，等於費率僅十元。（中鋼提供）中鋼碳費有望適用優惠費率A，若再乘上0.2的高碳洩露風險係數，還可再打兩折，等於費率僅十元。（中鋼提供）

優惠費率再打2折僅10元

台積碳費估約10億元 全台繳最多

〔記者廖家寧／台北報導〕台灣步入碳有價時代，明年企業開始申報碳費、後年繳費，預估台積電可適用優惠費率一○○元、碳費約十億元，將是全台繳最多的企業；另，中鋼減碳極有企圖心，有望適用優惠費率五十元，若再乘上0.2的高碳洩露風險係數，還可再打兩折，等於費率僅十元，「一噸碳比可樂還便宜」。

台積電目標二○四○年達到淨零，由於製程減碳工作完善，加上購買綠電，可適用優惠費率Ｂ每公噸一○○元，但因全年排放量逾千萬噸，估算仍要繳十億元；不過，此費用與其全年營收相比，仍占很小比率。

而優惠費率Ａ（SBTI）每公噸五十元，須在二○三○年前減碳達到四十二％才能適用，門檻非常高；若企業未能達到自主減量目標就須回到三○○元費率。

由於台積電主要排碳都在台灣，難以適用優惠費率Ａ；水泥、鋼鐵、塑化等產業則有望適用，若再乘上0.2的高碳洩露風險係數，碳費還可再打兩折，等於一噸碳只要十元。

舉例而言，中鋼去年碳排量約一九六六萬噸，若適用優惠費率Ａ，再乘上0.2的高碳洩露風險係數，估算碳費不到兩億元；台電與中油若成功爭取優惠費率Ｂ，估算碳費分別降至五億及六億元。

中小企減碳設備投抵上限 拉高至18億

為協助中小企業的低碳化轉型，經濟部次長連錦漳指出，這次「產創條例」第十條之一修法，已將節能減碳設備納入投資抵減優惠項目，並將支出上限由原先十億元拉高至十八億元。

環境部長彭啓明也強調，「碳費是減量工具，不是財政工具」，目的是鼓勵企業提出減量目標，歐盟高層也認可我國碳費可抵用CBAM（歐盟碳邊境調整機制），「碳定價外交」概念將在未來實現。

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