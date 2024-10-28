中國算能疑華為白手套 台積立即斷貨

中國晶片設計公司算能科技（Sophgo）向台積電下單的晶片，與出現在華為昇騰910B的台積電晶片相符，台積電已暫停向算能科技出貨。（取自網路）

昇騰910B的晶片與出貨給算能的晶片相符

台積發現後已通報美國商務部

〔編譯魏國金／綜合報導〕路透報導，兩名知情人士透露，在爆出華為最先進的人工智慧（AI）處理器昇騰（Ascend）910B中，發現台積電的晶片後，台積電已暫停向中國晶片設計公司算能科技（Sophgo）出貨，因算能向台積電下單的晶片，與出現在昇騰910B的台積電晶片相符。

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路透二十二日即曾披露，有消息來源指出，科技研究公司TechInsights在拆解華為昇騰910B處理器後，發現台積電的晶片。台積電則在兩週前已向美國商務部通報此發現；大約同時，台積電也暫停向一家客戶出貨。

一名台灣官員表示，在台積電發現供應給一家客戶的晶片最終出現在華為產品上後，採取此行動。他也表示，台積電已通知台美當局，並展開詳細調查，但他沒有透露該客戶名稱。

而根據路透報導，最新消息來源點名遭台積電停止供貨的客戶，就是算能科技；科技新聞網站Information二十六日也做出相同報導。但路透無法確定相關晶片最終如何出現在華為產品上。

算能科技昨則聲明，該公司嚴格遵守一切法律進行經營活動，並已向台積電提供詳細的調查報告，證明與華為沒有任何商業關係。

台積電二十三日表示，自二○二○年九月起，已停止供貨華為。華為二十四日也聲明，在二○二○年美國對其實施新的出口規範後，該公司未透過台積電生產任何晶片。消息人士說，在此之前，台積電曾供應華為昇騰系列晶片。二○二二年推出的昇騰910B，被認為是中國最新進的AI晶片。

算能母公司「比特大陸」 曾非法來台挖角數百人才

路透報導，算能科技的母公司是中國公司「比特大陸」。今年八月，台灣科技、民主、社會研究中心（DSET）報告稱，比特大陸是中國主要的積體電路設計公司及加密貨幣挖礦機供應商，該公司的目標是挑戰輝達與超微在AI晶片市場的主導地位。根據企業登記資料庫，算能科技共同創辦人詹克團也是比特大陸的共同創辦人。二○二一年台灣檢方搜查比特大陸出資在台灣設立的兩家公司，指控其非法挖角台灣數百名半導體工程師，並在台非法從事研發。

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