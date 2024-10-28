連2年Q3打炒房 預售交易量縮

去年及今年第三季，房市均遭遇「打炒房」政策抑制，觀察今年八月全國、六都加新竹縣市的預售屋實價買賣金額，全數較七月衰退，且減幅二十五％起跳。（資料照）

8月買賣金額較7月減25％起跳 台中減逾51％最多

〔記者徐義平／台北報導〕去年及今年第三季，房市均遭遇「打炒房」政策抑制，觀察今年八月全國、六都加新竹縣市的預售屋實價買賣金額，全數較七月衰退，且減幅二十五％起跳；但若對比「平均地權條例」修正案上路後的去年八月，僅新竹縣市年減約三十一．四二％，其餘都會區仍較去年同期增加，又以高雄年增逾九成最多。

竹縣市、南市實價金額不到百億

根據內政部發布八月預售屋實價買賣金額，以台中市月減五十一．○四％最多，且七大都會區中，新竹縣市與台南市八月預售屋實價買賣金額甚至不到一百億元。

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房市專家何世昌分析，今年六月為預售屋成交量高峰，七、八月因銀行出現自發性限貸令，並大舉拉高利率，房市信心大受衝擊，全國各地建案成交量消風。九月央行祭出第七波信用管制，預售屋成交量進入冰河期，高雄甚至出現退訂潮，預估第四季房市成交量續減、寫下今年新低。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，預售市場交易量縮，打破預售不受房貸緊縮影響的傳言，尤其政策打炒房直接衝擊房市，甚至讓房價看漲趨勢改變，非自用買預售屋的件數就會減少；另，現在交屋也會受到房貸緊縮影響，自備款拉高也會造成心理壓力。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，在多重限貸壓力下，預售案看似沒有立即房貸需求，實際上卻是暗潮洶湧，第二季買氣便出現觀望，加上土建融持續限縮、已購屋民眾交屋房貸又不如預期順利，預期當前的房市結構挑戰會隨交屋潮而激化。

他說，尤其央行持續關注放款集中度甚至進行管制，目前建商已把業務重心轉向營建、交屋作業或中長期的土地投資開發，寧可放緩推案、銷售節奏，但預售屋市場仍有一定的付款誘因及區域需求。

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