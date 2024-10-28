〈財經週報-投資觀點〉開戶交易數位服務升級 創造金融科技優質體驗

券商簡化開戶步驟，投資人可與券商約定，買入股票時，以本人銀行帳戶入金到「分戶帳」辦理交割即可。（中國信託證券提供）

■倪玉純

券商推出專為專業投資人打造「電腦下單軟體」，創造服務差異化，短短上線兩個月，下載使用客戶成長160%。（（中國信託證券提供）

據台灣證交所數據統計顯示，自2021年3月以來至2024年6月，新增台股市場的投資人超過144萬人，有1,290萬投資人參與台股市場，約佔台灣人口的55%，台灣股市投資人數爆發性成長。從開戶到交易服務提供投資人更便利與貼心的數位體驗，為各券商努力的方向。

「分戶帳」簡化開戶步驟 展現普惠金融

過往證券開戶流程須經過多層審核檢視開戶文件，有券商透過數據分析、與實際問卷得知：未完成證券開戶，約有60%以上原因，在於「缺少銀行交割帳戶」，因開立證券戶時要再開立一個證券交割帳戶，且須在配合的銀行辦理，耗費不少時間，也導致帳戶管理上相當不方便。

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有鑒於此，券商推出分戶帳機制，投資人可與券商約定，買入股票時，以本人銀行帳戶入金到「分戶帳」辦理交割即可，且分戶帳支援線上綁定出入金帳號約16間台灣大型銀行，資金管理十分便利。

「電腦看盤交易軟體」 智動優化升級

另外，券商為貼近不同客層需求，創造服務差異化，優化升級「電腦看盤下單」交易軟體，包含券商主力分析、贏家選股、型態選股，及閃電下單等強勢交易功能：

1.「券商主力分析」，透過單一股市場上券商整體買賣，追蹤背後主力的進出動向；2.「台股贏家選股」分別為精選選股、價量選股、籌碼選股、財務選股、自訂選股，其中自訂選股，可以使用條件分類進行自訂策略，如：投資人傾向做多、做空趨勢類型；3.「型態選股」提供趨勢選股、K線選股；4.「閃電下單」為當沖必備利器，在買進或賣出欄位的價位上以滑鼠左鍵點擊，即可立即送出委託單，或開啟閃電觸價，設定觸發後送出委託書的價格條件，下單流程快如閃電。

券商貼心為投資人設想，如果投資人不能一直盯著盤勢，可在選股點入「智慧下單」，設定單一個股觸價、觸量、標的張數與價格，系統就能自動偵測買賣點，隨時緊盯個股。因創造差異化服務，有效提升客戶交易與數位體驗。

（作者為中國信託證券公司數位營運部副總經理）

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