〈財經週報-投資觀點〉善用數位新服務 助力存股新時代

存股是一種利用「時間加乘」的長期投資策略，已成為投資顯學。（彭博）

■簡銘宏

目前民眾普遍感覺薪資成長幅度跟不上通貨膨脹速度，面臨不斷上升的生活成本，讓民眾意識到理財重要性，唯有透過積極投資，才有機會讓生活感到餘裕，進而累積資產。因此，近年來以「存股」做為理財的方式備受投資人青睞，已成為投資顯學。

存股是一種利用「時間加乘」的長期投資策略，透過定期購買具有穩定配股或配息的股票，來實現資金的穩定增值。相較於短期交易帶來的壓力和風險，存股最大的優點在於能夠減少市場波動對投資人的影響，鼓勵投資人保持耐心和定期投資的思維。因此，在市場起起伏伏中，對於希望建立穩定現金流、追求長期財務增長的人來說，存股是一個最適合的方法。

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存股風潮在台灣股市已經盛行將近十年，許多證券商提供數位交易平台服務，來滿足存股族定期存股的需求，並且存股標的從台股擴展至美股；存股日期從每月一天變成天天可以存股之外，還可以每天不同時段的委託，投資人透過多天多筆的委託方式，讓股票平均成本儘可能達到最佳化，投資人藉由證券商提供的存股平台可以更有紀律執行存股計畫。

隨著投資人存股經驗的增加，從穩定地定期投入，到不定期、不定額的積極方式，只為追求更佳存股報酬。證券商為幫助投資人靈活應對市場波動，依據客戶的投資偏好和市場動態，在合適時機透過數位平台進行存股加碼或減碼操作，讓投資變得更智慧與簡單，解決了無法時刻緊盯市場走勢的困擾。

最後，存股的過程並非定期買股後，即可全然放手不管，仍需定期檢視自己的存股策略並適時調整，藉由證券商或是金融科技公司提供數位服務的輔助，讓存股成為一個有效的財富增值工具，逐步實現您的財務目標。

（作者為元富證券數位金融部副總經理）

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