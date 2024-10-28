〈財經週報-台股盤勢解析〉明年台股挑戰25000 受惠晶圓代工與設備產業的積極成長

台股今年來上漲30.78%，受惠於AI趨勢。台積電也積極扶持與建立國內半導體與特殊化學供應鏈。（路透）

■吳裕良

台灣加權指數今年至25日上漲30.78%，過去一年期間上漲42.2%，自2022年全球股債雙跌慘狀中持續走出低潮並且續創新高。台股今年至今漲幅超越了費城半導體指數的22%，其中最大的原因除了受惠於另一個科技革命的AI趨勢外，台積電（2330）的積極扶持與建立國內半導體供應鏈與特殊化學供應鏈，以因應台積電5奈米以下製程的嚴苛要求，也造就明顯的市值創造。初步統計國內半導體設備產業，因為台積電為了因應AI的新趨勢積極要求，國內半導體設備業提升技術層次並且客製化台積電需要的先進封裝設備相關，初步統計創造的市值高達4,000億元，輝達的Blackwell對於先進封裝CoWoS新產能建置的要求巨大，也在台積電的技術支援下協助台灣先進封裝設備業的成長。

台積電加持 國內設備業設備單價提升

全球半導體設備年銷售金額規模預估為1,000億美元，預計長期的複合成長率為8%。其中台灣業者集中在後段的封測設備，去年開始在台積電的積極輔導下，開始布局先進封裝。另外半導體設備業前段設備的產值較高並且集中在歐美業者包括曝光機的ASML、美國的應用材料（AMAT）、科林研發（Lam Research），日本的東京威力創（Tokyo Electron）都是產業的主要參與廠商。然而在台積電的加持下，國內設備業的高階設備單價由原先的50萬美元以下，提升到最高階的300萬美元（台幣1億元），這是非常高也是非常正面的產業升級。目前唯一也是最高階的半導體超級曝光機來自於ASML的單價3億歐元（台幣100億元）。但是半導體製程200餘道程序程序中主要的機台單價分布在5,000萬至3億元之間。

請繼續往下閱讀...

台積電助攻 光通訊及特化產業起飛

光通訊新創市值接近2,000億元，主要台積電主導先進光纖封裝方式也進一步推升這個產產業的進一步升級，多家業者目前已進入積極開發甚至小量生產階段，並且產生了明顯的市值創造。另外一個重要台灣受惠的產業是台灣半導體級別特殊化學產業的興起，我們看到台積電愛5奈米之後，部份德國、美國與日本供應商在配方與價格競爭力上都無法完全滿足台積電的需求下，台灣業者也在輔導下積極跨入並且開始有新業者陸續掛牌上市櫃，看好接下來的進步。

結論︰台股是一個科技或者高度創新產業佔據市值與交易量6成以上的成長股市，目前明年與後年對於整體市場獲利成長預計皆有1成以上的成長幅度，其中半導體產業相關的獲利成長幅度更高於市場成長幅度。加上今年下半年AI相關先進晶片的開始積極出貨，明年是出貨明顯增加與營收、獲利明顯貢獻相關台股的時期。加上台積電、特斯拉持續創造供應鏈規模的正面發展下，2025年的台股以挑戰25,000以上，樂觀看待。（作者為聯邦投信投資長）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法