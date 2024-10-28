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〈財經週報-熱門族群〉AI催化成長動能 PCB產業營運增溫

2024/10/28 05:30

PCB大廠一致看好AI發展前景，可望為未來營運帶來成長動能。圖為台灣電路板產業國際展覽會上週熱鬧登場。 （資料照）PCB大廠一致看好AI發展前景，可望為未來營運帶來成長動能。圖為台灣電路板產業國際展覽會上週熱鬧登場。 （資料照）

記者卓怡君／專題報導

台灣電路板產業國際展覽會（TPCA Show2024）上週熱鬧登場，各家PCB廠商秀出最新技術與產品，AI（人工智慧）為展覽焦點。臻鼎-KY（4958）、欣興（3037）、聯茂（6213）、燿華（2367）等大廠一致看好AI發展前景，有望為未來營運帶來成長動能。

臻鼎董事長沈慶芳指出，目前AI相關產品在集團營收比重已接近50%，明年可望達到70%的新高水準，將把高雄研發中心打造為AI中心，擴大加碼投資，投資金額將達數十億元，鎖定載板、HDI板、硬板與AI相關產品，預計明年開始貢獻營收，明年臻鼎全年營收將力拚改寫新高。

欣興董事長曾子章表示，今年AI在整體PCB市場表現可說是一枝獨秀，但目前僅有1、2個客戶狀況好，產業正在脫離谷底，PCB整體大環境要到明年下半年才會明顯好轉，不過載板市場比整體市場提早3、4個月好轉，預計明年可有更佳表現，欣興AI比重也將逐漸提升。

聯茂執行長蔡馨暳指出，聯茂全力深耕AI材料，積極開拓高階相關應用，優化產品組合，改善獲利表現，將持續受惠於AI資料中心產業和車用電子升級雙引擎成長趨勢。看好客戶未來在高階電子材料的需求，因應全球供應鏈變化，新增泰國廠預計明年上半年開始試產，為公司長期成長步調提早奠定基礎。

燿華泰國廠明年底量產

燿華董事長張元銘則對明年看法相當樂觀，明年成長亮點集中在車用、低軌衛星、AI等應用，AI伺服器周邊相關產品認證有望陸續完成，泰國廠預計明年底量產。

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