〈財經週報-台積電供應鏈〉工具機景氣低谷盤旋 切入半導體搶轉機

工具機營收表現一覽表

記者林菁樺／專題報導

台灣工具機產業景氣低谷盤旋已久，業者跨領域布局，首要瞄準半導體供應鏈。圖為上銀。（資料照）

工具機產業面臨國內禁售俄羅斯的內憂，又有ECFA、日幣匯率等外患挑戰，景氣低谷盤旋已久。為此，各家業者跨領域布局，尤其是台灣擁有完整半導體供應鏈，是工具機大廠首要瞄準族群，從上銀（2049）集團、百德（4563）、東台（4526）集團等均有著墨。

上銀集團旗下大銀微系統（4576）專精在微米及奈米級定位系統，已開發晶圓機器人、晶圓移載系統，半導體設備大廠美商應用材料就是重要客戶之一；大銀微日前透露，因半導體設備需求回溫，旗下定位平台訂單能見度拉長至3到8個月，半導體設備製造商也在洽談明年訂單。

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而五軸加工機廠百德則跨足航太、氫能、醫療、半導體等4大領域，半導體項目更已取得實績，百德是在2019年併購Winbro，透過子公司Winbro將雷射鑽孔設備切入美國半導體大廠，規劃布局台灣半導體市場。

東台集團由東台精機與東捷科技（8064）聯手，東台有晶圓的加工如研磨機、雷射加工機，東捷科技在封裝部分，提供解決方案如載板切割機。

半導體製程變化快 工具機跟上腳步

但工具機要跨入半導體產業並非易事，業界人士表示，半導體製程變化快速，在精度、準度、穩定度等都要能跟上半導體產業的發展腳步，因此建議廠商要不斷提升自動化、智慧化生產，增加更多彈性與效率。

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