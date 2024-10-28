〈財經週報-台積電供應鏈〉台積電領頭羊 半導體供應鏈跟隊拚成長

台積電主要生產原物料供應

記者洪友芳／專題報導

台積電近5年及今年以來營運表現表

地緣政治崛起，加上AI時代來臨，護國神山台積電（2330）穩紮穩打，製程技術領先英特爾、三星，通吃AI晶片訂單，不僅持續在全球晶圓代工版圖稱霸，在全世界半導體領域的重要性更與日俱增，尤其營運高成長，吸引國內外相關廠商紛靠攏台積電；換言之，打入台積電供應鏈，與神山共舞，跟著邁向成長的公司越來越多。

護國神山台積電製程技術領先英特爾、三星，國內外相關廠商紛打入供應鏈，跟著成長。（彭博）

競爭對手先進製程落後 大砍資本支出與裁員

十多年前，英特爾、三星兩家巨無霸大廠都是台積電「可畏」的競爭對手，但如今各面臨經營困境，先進製程已落後台積電。英特爾營運陷入虧損，大砍資本支出與裁員，投資建廠計畫延緩；無獨有偶，南韓三星也傳出裁員、在美國德州與南韓平澤建廠計畫暫緩，AI需求高頻寬記憶體（HBM）落後SK海力士，不得不放低姿態尋求與輝達、台積電合作的機會。

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反觀台積電，先進製程技術領先英特爾、三星，通吃AI晶片訂單，持續大幅投資擴產，日前法說會更二度上修今年營收成長將近3成；以財測推估，全年營收將逾新台幣2兆8千億元歷史新高，在全球晶圓代工市佔率逾6成，超過台灣整體半導體產值的一半以上，約佔台灣國內生產毛額（GDP）超過1成，公司市值也佔台股逾三分之一。台積電營運高成長，重要性越來越高，持續吸引國內外相關廠商紛靠攏台積電。

台積電供應商 好還要更好

一家台積電重要供應商指出，台積電晶圓代工產能冠全球，生產良率高、應變能力強，反映到供應商，台積電採購量大，掌握議價權，對供應商貨品品質要求更是一等一的高門檻，對規格、服務比其他客戶嚴謹，「好還要更好」之外，供應商也要能就近提供服務，包括技術人員與多備貨，萬一地震或意外事件，「最好隨傳隨到」，這也是國際大廠紛來台設研發或訓練中心的原因。

「供貨台積電的品質要求較高，成本比一般客戶高，獲利雖可能受限，但只要能成為台積電供應商，就像拿到保證書一樣，再去洽談其他客戶，其他客戶總會很放心下單。」供應商以經驗談到，成為台積電供應商更要被「逼」著保有持續進步的動力，否則，也會被比下去或被淘汰的可能性，且隨著台積電全球佈局，供應商要跟著國際化發展，這也是新的挑戰課題。

另一家供應商表示，台灣的印刷電路板、面板、太陽能、工具機等產業，不敵中國大量生產與價格競爭等大環境因素，廠商紛面臨營運下滑的壓力。但半導體業在台積電領軍下，則是有成長性的產業，台積電表現尤其一枝獨秀，很多廠商不得不想辦法轉研發半導體相關技術，努力爭取成為半導體業或台積電供應商。

供應商也指出，台積電近幾年也較積極扶植本土供應商，包括廠務工程、設備、特用化學、零組件、環保、材料等業者，都可看到陸續成為台積電供應商，半導體佔營收比重逐漸攀升。其中，不乏傳統產業廠商轉型，跨足半導體業的成功案例。不過，對於台積電新任資材管理副總經理李文如，不少供應商形容她像「新官上任三把火」，大幅調整人事，一些先進封裝的本土中小型供應商更是背地「叫苦連天」，顯然要拿到明年訂單還有得等。

另一家供應商表示，為了分散風險與預防斷鏈之苦，台積電任何要項都會找多家供應商，不會只有單一家，相較英特爾、三星、美光等大廠，講求效率與良率的台積電，更是「龜毛」，甚至連供應商的上游例如材料來源都要了解，採用前的驗證時間長、要求多，初期更只是小量試用，等品質用了沒問題，才敢放量，想成為台積電供應商，需要有決心投入研發、耐心等待與配合，資金也要充足才能禁得起「磨」的考驗。

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