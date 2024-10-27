中國投資吸引力大減 前三季FDI暴跌三成

中國商務部公布，今年前九月全國實際使用外資金額較去年同期縮減三十．四％，儘管減幅較前八月的三十一．五％略微縮小一．一個百分點，但流入中國的外國直接投資跌幅仍達三成。（法新社檔案照）

地緣政治緊張 外國投資人紛紛採取「去風險化」措施

〔編譯魏國金／綜合報導〕中國今年外國直接投資（FDI）持續遭遇重挫。中國商務部公布，今年前九月全國實際使用外資金額較去年同期縮減三十．四％，儘管減幅較前八月的三十一．五％略微縮小一．一個百分點，但流入中國的外國直接投資跌幅仍達三成。

全球經濟的不確定性、地緣政治的緊張，以及中國經濟放緩，並加強對境內營運的外國公司監管力度、實施「反間諜法」等，已使中國對一些外國投資人的吸引力下降，紛紛採取「去風險化」措施，國際公司重新調整供應鏈以及不再投資中國，或是把中國業務的獲利匯出，不再用於招聘中國員工或是擴廠。

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眼見外資出逃，中國採取措施，竭力想留住外國投資，這些措施包括政策改革、向外國投資開放更多領域，以及提供稅務優惠。

「處理投資人疑慮 北京須付出更大努力」

中國也更新公司法、修訂外資准入負面清單限制措施，同時承諾開放電信、教育與醫療保健等產業，並將外籍人士的稅收優惠措施延長至二○二七年底，中國國務院也將採取措施，鼓勵外商投資設立研發中心。

分析師指出，儘管中國積極對外展現吸引外國投資的決心，但成效仍不確定，而恢復投資人的信心或許需要中國政府付出更大努力；因中國能否持續成為外國投資的重要之地，將取決於其如何處理投資人的疑慮，及其如何因應不斷演變的全球經濟。

根據中國商務部的資料，今年前九月整體FDI大幅縮減至六四○六億人民幣（二．八八兆台幣），其中高科技製造業、醫療儀器設備與儀器儀表製造、專業技術服務，以及電腦與辦公設備製造逆勢上漲，漲幅分別為一．五％、五十七．三％、三十五．三％與二十九．二％；就來源地來看，德國、新加坡對中國的投資分別年增十九．三％、十一．六％，其餘則明顯衰退。

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