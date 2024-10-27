AI推升輝達股價 再戰蘋果市值一哥

輝達股價持續創新高，二十五日市值一度觸及三．五三兆美元，超車規模三．五二兆美元的蘋果，躍居全球最有價值的公司。（彭博檔案照）

25日市值一度觸及3.53兆美元 超車3.52兆的蘋果

〔編譯魏國金／綜合報導〕路透報導，因人工智慧（AI）晶片瘋狂的需求，推升輝達（NVIDIA）股價創紀錄高點，二十五日市值一度觸及三．五三兆美元（一一三．二四兆台幣），超車規模三．五二兆美元（一一二．九二兆台幣）的蘋果（Apple），躍居全球最有價值的公司。

六月間 曾首度暫居全球市值最大企業

報導指出，輝達二十五日股價收漲○．八％、市值三．四七兆美元（一一一．三一兆台幣），蘋果則收漲○．四％、市值三．五二兆美元；六月間，輝達曾一度躍居全球市值最大企業，之後被微軟與蘋果反超。微軟二十五日收漲○．八％、市值站上三．一八兆美元（一○二兆台幣）。近幾個月，這科技三巨頭的市值一直旗鼓相當，共占標普五百指數約五分之一權重。

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輝達是用於AI運算的處理器主要供應商，是微軟、Alphabet與Meta等重量級公司爭奪新興科技優勢中的頭號贏家；十月迄今股價已上升十八％，今年以來股價更飆漲近一九○％。

AJ Bell投資主管莫德說，「越來越多企業準備在日常工作中採用人工智慧，因此對輝達晶片的需求維持強勁。這無疑是有利地位，只要避免美國經濟大幅下滑，企業將持續大舉投資AI，為輝達創造穩健的順風」。

台積電日前公布第三季獲利，因AI晶片需求火熱而大增五十四％，遠高於預期，輝達股價二十二日創紀錄新高；但蘋果卻苦於iPhone手機的需求，尤其是中國市場不如預期。本月底蘋果將公布季度財報，分析師預估營收年增五．五五％至九四五億美元，反觀輝達營收料將成長近八十二％至三二九億美元。

因對AI前景樂觀、且聯準會（Fed）將大幅降息等預期，那斯達克二十五日上漲至一八五一八點，創下歷史新高紀錄，標普五百也在十八日創史上高點，今年以來已上漲二十三％。

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