台積電運動會 魏哲家豪發12億獎金 基層每人2萬

台積電董事長暨總裁魏哲家昨首度主持公司運動會，創辦人張忠謀與夫人張淑芬也前來捧場。（台積電提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電董事長暨總裁魏哲家昨首度主持公司運動會，他幽默地說「我等了二十六年才能站在這裡」，並喊話「台積電有充分信心繼續擴大技術領先的地位」。為了犒賞員工的辛勞，他豪氣地對台灣基層員工「加碼」發放特別獎金，每人二萬元、年增二十五％，引起員工歡聲雷動；以台積電台灣基層員工約六萬人計算，總獎金達十二億元，創下歷史新高。

今年台積電運動會最特別的是海外廠區主管增多，包括台積日本熊本廠等美日德廠高層都參加。（台積電提供）

魏哲家表示，每年的運動會是台積人大團圓的日子，今年很高興創辦人張忠謀與夫人張淑芬再次來到現場，與大家同樂；也不忘幫張忠謀打廣告，說他的自傳下冊將於下月底出版，希望還沒看過的台積人，趕快把握這個機會，上下冊一次看，以飽覽創辦人傳奇的人生故事。

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台積電董事長暨總裁魏哲家昨首度主持公司運動會，幽默地說「等了26年才能站在這裡」。（記者洪友芳攝）

首度主持笑稱「等了26年」

魏哲家還幽默地說，台積電已走過三十七個年頭，「我等了二十六年才能站在這裡（指主席台）」，台積電一路走來，因為有每一代台積人對公司願景與使命的貢獻，以及對台積電核心價值的堅持，才可以達到不凡成就；他特別點名感謝過去對台積電有傑出領導的創辦人、還有董事曾繁城與曾任執行長的蔡力行等人，才能讓台積電得到今日的美好成果。

他也指出，今年公司達成多項重要的里程碑，二奈米進展順利，也發表下一代的A16技術，有充分信心繼續擴大技術領先的地位；此外，在全球據點也持續有好消息，日本熊本廠正式啟用，德國廠舉行破土典禮，美國廠試產進度良好，台積電在全球半導體產業中的角色更加關鍵，責任也隨之加重。

他期許台積人都能以多元學習、包容差異、正向且友善溝通、懷抱更多同理心，打造一個團隊的台積電，成為令人羨慕、尊敬與喜愛的公司。

依循往年慣例，他最後宣布準備送一個「小禮物」，凡是今年五月三十一日前到職的員工，職級六十至六十四、二十至二十六、三十一至三十三（含副理）的台灣員工，每人發放新台幣二萬元的特別獎金，他還沒講完話就全場歡聲雷動，他幽默地說，如果各位高興，「請再歡呼一次」，「請各位繼續努力，明年再來一次」。

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