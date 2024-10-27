淨零、AI改變職場 勞資都得提早因應

淨零碳排趨勢不可逆，加上AI（人工智慧）應用快速成長，都將改變就業市場供需。（示意圖，中央社資料照）

〔記者李靚慧／台北報導〕淨零碳排趨勢不可逆，加上AI（人工智慧）應用快速成長，都將改變就業市場供需。勞動部研究發現，以「職類」受影響程度來看，「技藝、機械設備操作及組裝人員」受衝擊最大，不管勞資都得提早因應，建議企業需及早提供員工教育訓練，增加職能以因應不同的工作需求，勞工自身也需有「自主學習」意識，善用政府提供的資源，提升自身能力。

勞動部官員觀察，近年來的就業市場情況頗弔詭，各行業缺工嚴重，部分行業開始急需碳盤查、碳管理等人才，但未必對外招募，主因在於行業各有專精，企業寧可將原本熟悉業務的員工，送去學習淨零碳排相關課程，既可留用員工、也可減少人事成本；官員示警，除了淨零碳排政策，AI對就業的衝擊更大，企業、勞工都需提早因應。

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勞動部分析各行業「職類」，發現「電子零組件業」等六大就業影響幅度最大行業中，以擔任「技藝、機械設備操作及組裝人員」職類受影響最大，其次是「專業人員」、「技術員及助理專業人員」；這些勞工未來謀職的行業，恐得轉移至需求最大的「電力設備及配備製造業」，而資方對於現有員工，也需加強職業訓練，才能協助順利轉換跑道至綠能相關產業，達到勞資雙贏。

根據勞動部最新研究報告，二○五○年淨零政策對各行業影響人數，以「電子零組件業」及「金屬製品業」最多，以職類來看，其中「技藝、機械設備操作及組裝人員」減少二萬一二六七人、一萬九二五九人，而「電子零組件業」中的「技術員及助理專業人員」也有近萬人受影響，「專業人員」則有近八千人。

專家建議，勞工政策應先針對淨零永續開設相關課程，中長期隨著高耗能產業衝擊加劇，企業應協助從業人員轉型就業，因此職能培訓相當重要，不但企業本身就要辦訓、勞工要有自主學習意識，勞動部更應提供相關計畫，協助企業、個別勞工進行在職訓練。

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