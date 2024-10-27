淨零轉型增加3行業職缺 高耗能產業衝擊最大

淨零政策對各行業就業影響（資料來源︰勞動部 製表整理︰財經新聞群組 圖︰台電提供）

電力設備及配備製造、廢污水處理、用水供應業

〔記者李靚慧／台北報導〕根據勞動部最新「推動淨零轉型對勞動市場影響之國際比較研析」，雖然淨零政策嚴重衝擊高耗能產業，其中「燃氣供應業」若無法轉型，二○五○年對就業需求影響幅度恐達八十四％，但同樣也創造大量就業需求，如「電力設備及配備製造業」、「廢污水處理業」及「用水供應業」，特別是「電力設備及配備製造業」到二○五○年就業需求可增加一六○％。

電力配備業職缺 未來25年增160％

勞動部勞動及職業安全衛生研究所研析發現，淨零政策對大多數部門的就業僅有些微影響，幅度在正負五％以內，影響幅度前四大行業依序為「燃氣供應業」、「砂石及其他礦業」、「石油及煤製品製造業」及「石油及天然氣礦業」，幅度從八十四％到三十二％不等，最嚴重的是「燃氣供應業」，二○二五年影響僅七％，但到二○三五年達三十四％、二○四五年增至逾七成，到二○五○年更超過八十四％。

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但淨零卻有助於「用水供應業」、「廢污水處理業」及「電力設備及配備製造業」就業需求；其中「電力設備及配備製造業」到二○五○年的就業需求成長達一六○％，顯示從傳統發電設備轉向綠能設備製造，將創造大量就業需求。

電子零組件業 2025年減少萬人就業

另從受影響人數來看，淨零政策首當其衝的行業是「電子零組件業」，估二○二五年影響逾萬人就業，到二○三五年增至逾二萬七千人，二○五○年更達逾四萬四千人，而「金屬製品業」、「批發業」、「電腦電子光學製品業」、「機械設備業」及「零售業」到二○五○年均有萬人受影響。

但「電力設備及配備製造業」到二○二五年可增加五萬七千餘人的就業需求、二○三五年增至近十萬人，二○四五年逾十五萬人，到二○五○年更增加近十九萬人的人力需求。

綠電產業增加20萬就業

報告分析，淨零政策將影響各行業人力需求有減也有增，以「綠能發電及其設備製造業」為例，帶動就業集中於「綠能發電設備業」，不但需大量勞動力生產製造，產出設備還可出口，創造就業可觀，估計以太陽光電發電設備業及離岸風力發電設備業為主的綠電設備相關行業，就可增加近二十萬人就業。

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