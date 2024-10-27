看問題》油電水鋼專業內升 外圍事業小心惹議

行政院近日核定「台灣糖業協會」董事長人事案，由貿協副董陳昱凱再掌新職，人事安排引發不小議論。經濟部表示是借重陳的營銷專才、嫻熟管理經驗。（示意圖，資料照）

記者林菁樺／特稿

每逢大選結束，不管中央或地方政府誰執政當家，相關事業人事案難免大地震，總會引起「酬庸」、「空降」等質疑；經濟部所屬國營事業的油電水，加上泛官股中鋼等董總，新政府用人多採專業取向、內升優先，值得肯定，但各國營事業旗下的事業雖受到關注較少，也不宜有太多「意外」人選，因不管是「經營考量」、「授意」或「揣摩上意」，萬一出狀況或被惡意帶風向，新政府都得「背鍋」。

國營事業董總近幾年來挑戰大、壓力重，電價、能源轉型等議題，屢遭在野黨惡意帶風向。以台電董座為例，既要親上火線面對砲火，也不能被考倒，早非「酬庸」而成「苦力」；因「陣亡者眾」，執政黨各派系越來越不敢安插自家人，從黃重球、楊偉甫到現在的曾文生，都是經驗豐富的經濟部次長轉任，才可坐鎮帶兵。

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台灣中油最新董總人事案剛拍板，由方振仁、張敏自家人內升，也得面對未來重重難關，包括石化景氣低迷、油價機制調整、能源轉型等；台水董座李嘉榮也是正港台水人。

鋼鐵業近兩年來更從榮景墜入急凍，中鋼前董座翁朝棟就形容，中鋼現在是正派經營變成「真歹經營」，雖是玩笑話卻也道出現今國營事業高層心聲；中鋼因位於高雄南部大本營，先前屢傳出執政黨派系爭搶大位，但八月拍板董座、總座、執行副總三個要職，全是純中鋼人，就頗獲國營事業員工好評。

糖協擁龐大土地資產 號稱小台糖

如今的國營事業「大位」是越來越難做，但外圍的財團法人薪水並不比一線國營事業差多少，且越冷門單位面對砲火越小。以台灣糖業協會為例，宗旨為促進糖業及相關產業發展、配合政府政策提供服務、推展公益活動，但因擁有龐大土地資產，被視為小台糖。

糖協以往與台糖關係密切，之前因前台糖董座張有惠退休後到糖協，被批是萬年董座，且企圖變更章程，導致經濟部失去控制權，最終由台糖出面打官司後勝訴，糖協直到二○一七年才回到經濟部可指派糖協董監事。

新任糖協董事長的背景歷練，與糖業、農業較無直接關係，當然難杜悠悠之口；而糖協涉及其土地資產運用活化，可說是「高風險」職位，不僅要扛起開創新局責任，行事更得戰戰兢兢、如履薄冰，才不會辜負期待。

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