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罕見非農業背景 貿協副董再接糖協董座

2024/10/27 05:30

行政院近日核定「台灣糖業協會」董事長人事案，由貿協副董陳昱凱再掌新職，人事安排引發不小議論。經濟部表示是借重陳的營銷專才、嫻熟管理經驗。（示意圖，資料照）行政院近日核定「台灣糖業協會」董事長人事案，由貿協副董陳昱凱再掌新職，人事安排引發不小議論。經濟部表示是借重陳的營銷專才、嫻熟管理經驗。（示意圖，資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕行政院近日核定「台灣糖業協會」董事長人事案，打破前幾任都是農業相關背景者出任，由八月甫出任外貿協會副董事長的陳昱凱再掌新職。據透露，因礙於法規，貿協副董事長屬於兼任職、不可支薪，而糖協董座月薪約十五萬元，雖然陳同時擔任貿協副董、糖協董座僅領一份薪水，但兩個職務專業領域有明顯差異，這項人事安排引發不小議論。

陳昱凱同時擔任雙職引發議論

陳昱凱在今年八月算是「空降」貿協，他的父親是一手催生台南美術館的資深畫家陳輝東，總統賴清德還親自打電話力邀他出任國策顧問；而陳昱凱的姊夫黃仲銘，今年六月才接掌資策會董事長，黃也是「信賴之友」台南分會會長。

貿協副董屬兼任職、不支薪 糖協董座月薪15萬

貿協是經濟部與民間團體成立的公益性財團法人，根據「財團法人法」規定，為了避免酬庸或養肥貓之嫌，政府捐助的財團法人董事、監察人均為「無給職」，副董事長也屬兼任、並不支薪；過去貿協副董多由經濟部次長兼任，會出席一季召開一次的董監事會議，聽取會內業務報告，並給予意見。

礙於法規限制，陳昱凱出任貿協副董事長不支薪、只領取車馬費。據透露，陳頗關心貿協業務，因此特別為其增設辦公室，雖然未分管業務，但仍是日日都進貿協，待人也客氣和善，也因此陳雖被質疑是「空降」貿協，未引起太大討論。但近來與貿協核心業務相差甚大的「台灣糖業協會」改選董監事，政院在日前核定新人事案，竟由陳昱凱接任新董，已引發私下議論。

過去糖協董事長大多具有農業相關背景，例如曹啟鴻曾任農委會（農業部前身）主委，郭步雲也曾任台北縣（新北市前身）農業局長；陳昱凱從民間企業出身，待過智崴、也是飛行影院業者，與糖業幾乎扯不上關係，這人事安排頗令外界意外。

經濟部：借重營銷、管理專才

經濟部表示，糖協以促進糖業及相關產業發展、推展公益活動為宗旨，仍有諸多土地資產尚待活化，因辦理業務多元，須借重陳的營銷專才、嫻熟管理經驗；因陳在民間企業所累積的行銷經驗、品牌推廣等業務豐富經歷，將有助於糖協成功推動會務。

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