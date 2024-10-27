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〈財經週報-金控在美國〉8大公股銀到齊 看好美國兩大商機

2024/10/27 05:30

美國經濟動能強勁，一直都是公股銀行海外業務重點擴展地區之一，圖為一銀奇諾崗分行。 （資料照）美國經濟動能強勁，一直都是公股銀行海外業務重點擴展地區之一，圖為一銀奇諾崗分行。 （資料照）

記者陳梅英／專題報導

美國是我國金融業最大曝險國，根據統計，本國銀行在美國插旗有12家，而8大公股無一缺席。業者指出，美國政經相對穩定、金融秩序嚴謹、科技領先，且經濟動能相對強勁，一直以來都是公股銀行海外業務重點擴展地區之一。

第一銀繼2022年於美國增設休士頓分行後，今年美國子行安大略放款辦事處剛開張，台銀、華銀將伺機評估升格營運據點，以及在美國境內其他城市設立據點可行性。

目前一銀於美國有13處據點，包含關島、紐約、洛杉磯及休士頓4家分行及美國第一銀行1家子行。其中，美國第一銀行下轄8家分行及1家放款辦事處。美國獲利約占海外獲利2成，為一銀海外主要獲利來源之一。

各公股海外獲利 美國是重要來源

合庫在美國有4分行，分別位於洛杉磯、紐約、休士頓及西雅圖，今年前9月美國地區獲利躍居海外市場第二名，年增近2成；台銀有紐約、洛杉磯兩分行以及矽谷與鳳凰城兩辦事處，獲利較去年成長，已佔台銀海外分行之15.26%。

華銀、彰銀在洛杉磯、紐約都有分行，華銀紐約分行前三季獲利年增逾25%。兆豐有四個據點，因美國商用不動產放款違約率提升，今年美國地區獲利不如新南向分行出色，但美國仍是兆豐海外業務重點擴展地區之一。

美國商機： 大型聯貸案及台商設廠

台銀認為美國市場擁有兩大潛在商機與機會，包含可參與當地大型優質企業聯貸案件以及就近服務當地台商，且隨美國提倡供應鏈安全，推行「美國製造」，許多台商前往美國設廠，帶動相關上下游產業供應鏈布局，衍生建廠與資本支出等資金需求，國銀可提供其相關融資與金融服務。

兆豐表示，考量目前中東局勢緊張、聯準會九月甫降息兩碼以及美國11月總統大選等影響，經濟局勢走向尚不明顯，兆豐目前仍以財務穩健、資訊透明的美國本地大型企業、深耕在地業務的台僑企業、以及具業務往來實績的台資企業為主要目標客群，採保守審慎態度以因應當前美國經濟動盪。

密切關注 美大選、Fed降息等影響

一銀指出，美國聯準會（Fed）降息趨勢將直接衝擊放款利息收入，且因定存及資金拆入重訂價遞延效果，資金成本無法立即減降，須注意利差縮減情形。然美元降息或能提高企業融資需求及動用意願，量能可望溫和擴大，或可彌補淨利差縮減部位，整體獲利應可維持現有水準。

合庫認為，美國經濟表現相較其他國家良好穩健，且隨著降息循環啟動，應可提升當地融資動能。

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