張忠謀：台積電成兵家必爭之地 全球化已死 示警最嚴峻的挑戰就在眼前

台積電昨舉行運動會，創辦人張忠謀致詞表示，因半導體「全球化已死」、「世界自由貿易也已死」，台積電已真正成為兵家必爭之地。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電昨舉行運動會，創辦人張忠謀致詞表示，台積電今年的確是創奇蹟與破紀錄的一年；但他示警「最嚴峻的挑戰就在眼前」，因半導體「全球化已死」、「世界自由貿易也已死」，台積電已真正成為兵家必爭之地，繼續求發展是挑戰；他深信台積電有最優秀的團隊與領導團隊，必能接受這個挑戰並成功，也深信台積電能屢創奇蹟。

恭喜台積今年創奇蹟．破紀錄

張忠謀與夫人張淑芬昨上午近八點半抵達竹北體育館，員工夾道歡迎，高喊「創辦人我愛你」、「我愛台積、再創奇蹟」，董事長暨總裁魏哲家也率營運長秦永沛、米玉傑等高階主管、老台積戰友蔡力行、陳俊聖等出面迎接，並陪他緩步繞場一周。九十三歲的張忠謀不斷向員工揮手致意，四百公尺長的操場，花了近半小時才走完，愛台積人的心表露無遺。

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技術領先等3支柱 無懼挑戰

張忠謀說，台積電今年在技術領先、製造卓越、客戶信任的公司三大支柱上，又邁進了一步，台積電同仁的確是再創奇蹟，二○二四年看來又是個破紀錄的一年，他還說了兩次「恭喜大家」。

他話鋒一轉，強調「最嚴峻的挑戰就在眼前」；五年前，在同一個運動會場地就說過，「因為台積電的成功，台積電成為地緣政治策略家的兵家必爭之地」，這五年來，台積電已真正成為兵家必爭之地，尤其在最先進的半導體上，「全球化已死、世界自由貿易也已死」。

張忠謀期勉，台積電的挑戰就是繼續求發展，相信「我們接受這樣的挑戰，我們會成功」，因為台積電有最優秀的團隊，有最優秀的領導團隊，他並反問員工「是嗎？」員工紛大聲喊「對！」

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