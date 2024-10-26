來台旅客回升 國際3大飯店插旗信義區

房產業者預期，最快明年將有三家國際飯店品牌進駐信義計畫區營運。圖為台北天空塔The Sky Taipei。（資料照）

〔記者徐義平／台北報導〕隨著「台北天空塔The Sky Taipei」外牆玻璃帷幕貼上，加上信義路五段上、D3街廓的「四季酒店」樓層結構輪廓大致浮現，房產業者預期，這兩大開發案最快明年將有三家國際飯店品牌進駐營運，且房間數超過六百間，將讓逾十年沒有新國際品牌飯店進駐的信義計畫區再添話題。

房產業者指出，「台北天空塔The Sky Taipei」最快明年由凱悅酒店集團柏悅（Park Hyatt）與安達仕（Andaz）兩個品牌進駐，而元利建設砸下一一二．五八億元拍下的D3街廓，將是台灣首家四季酒店落腳處，最快二○二五年完工。

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高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，今年前七月來台旅客人數達四三五萬人，較去年同期增加三十五％，觀光市場元氣逐漸恢復，以目前台灣產業投資、經濟發展、消費成長趨勢來看，中高端的旅宿、會展、商務與餐飲等，確實有很大的投資機會。

第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄說，北市信義區五星級旅館密度高，目前已有「W hotel」、 「寒舍艾美」、「艾麗酒店」與「台北君悅酒店」等，合計房間數約一六五○間，占北市國際觀光旅館與一般觀光旅館比重約十七％，密度為全台最高；周邊的遠雄大巨蛋，也預計引進IHG洲際酒店集團旗下高檔酒店品牌「InterContinental洲際酒店」進駐，房間數粗估逾四百間。

她指出，未來區域內頂級飯店市場競爭白熱化將更加激烈，目前W hotel與寒舍艾美六月平均房價每晚落在九三○○至九八○○元，推測未來新飯店將直接挑戰每晚一萬元的更高房價。

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